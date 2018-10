Rubriche



Centro storico, discarica a cielo aperto

martedì, 9 ottobre 2018, 11:41

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione fotografica ricevuta stamattina da un passante per via M. Rosi, che è rimasto tristemente sconcertato nel trovare, verso le otto, un forno a microonde abbandonato per strada accanto ad un cestino. L’immagine si commenta da sola, il centro storico di Lucca abbonda sempre più spesso purtroppo di immondizia e di rifiuti di ogni genere, abbandonati da residenti e da turisti incuranti dei giorni e degli orari per l’esposizione delle varie tipologie di spazzatura e privi di qualunque senso civico.