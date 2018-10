"Clima: allarme rosso"

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:05

Finalmente ci siamo! Mancano pochi giorni all’inaugurazione di “Lucca Comics and Games 2018” e gli appassionati di videogiochi sono già in fermento in attesa del nuovo video-gioco prodotto dalla comunione di due colossi giapponesi la Nintendo e la Sega assumendo la nuova denominazione “Un’intendo‘nasega”

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:17

La laurea è un titolo di studio sicuramente importante, che non deve mai essere sottovalutato. Se un tempo erano in pochi a potersi permettere di frequentare l'università, al giorno d'oggi non è più così e di conseguenza gli stessi datori di lavoro chiedono questo requisito

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:49

Il 21 settembre, nel Centro Culturale Bonnevoie, nella Città di Lussemburgo, nell’ambito della conferenza “Design for All & EureWelcome”, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Progetto ADA, “Adattamento Domestico per l’Autonomia personale”, promosso e finanziato dalla Regione Toscana al fine di migliorare l’accessibilità delle persone a ridotta abilità...

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:42

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste considerazioni del "Professore Rossonero", alias Luca Borghetti, circa la partita disputata ieri dalla Lucchese contro la Juventus B

domenica, 28 ottobre 2018, 22:02

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Francesco Colucci, dei Socialisti e Riformisti per l'Europa, sulla nuova scuola che sarà edificata in un'area a verde a San Concordio

domenica, 28 ottobre 2018, 13:00

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione personale di Umberto Franchi, ex dirigente della Cgil, sulla situazione all'interno del suo sindacato