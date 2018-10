Rubriche : lettere alla gazzetta



Clochard morto a giugno, ancora senza sepoltura

martedì, 9 ottobre 2018, 15:26

di gino ricci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un nostro abituale lettore che ci invita a lanciare un appello per reperire i soldi necessari alla sepoltura del clochard morto a giugno:

Roberto Negro, il clochard che è vissuto nella nostra città per quasi 20 anni, morto il 17 giugno , è tutt'ora senza sepoltura. La sua salma riposa in una cella frigorifera, presso l'obitorio intercomunale al Campo di Marte, in attesa che le sorelle inviino disposizioni e i denari necessari per l'inumazione o la cremazione. Le decisioni della famiglia non arrivano. Chiedo pertanto alla vostra solidarietà e misericordia, se siete disposti a pubblicare un appello per una colletta finalizzata alla raccolta dei fondi necessari alla sepoltura. Tali fondi, qualora siate disponibili, dovrebbero essere depositati, nel modo che riterrete più opportuno, presso la Vostra redazione. I miei attuali impegni, non mi consentono di provvedere di persona. Me ne sono sempre occupato da vivo, al momento non mi è possibile provvedere a lui post mortem. Sono certo che i cittadini di Lucca non mancheranno di dimostrare la loro solidarietà.

Mi metto a Vostra disposizione