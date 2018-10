Rubriche



Codici sconto Cinecittà World, ecco dove trovarli

mercoledì, 17 ottobre 2018, 19:13

Lo storico parco situato a Castel Romano, giusto vicino Roma, in occasione di Halloween ha deciso di fare le cose in grande con tante nuove giostre, spettacoli e show adatti sia ad un pubblico più adulto che ai più piccoli.

Con oltre 30 attrazioni per tutta la famiglia, 8 show ogni giorno, nuovi ospiti ogni mese ed un'ampia zona riservata alla ristorazione, questo parco divertimenti è in grado di catturare l'interesse dei visitatori di ogni età ed è l'ideale per trascorrere una giornata all'insegna dell'avventura e del divertimento.

In previsione del prossimo 31 di Ottobre per la festa di Halloween, il parco giochi ha in serbo tante sorprese che faranno la felicità di tutti i fortunati che decideranno di trascorrere qui la notte più buia e paurosa di tutto l'anno.

Tale giorno a partire dalle 16 e fino alle 24, Cinecittà World offrirà spettacoli unici, eventi e nuove attrazioni a tutti i presenti rendendo questa serata veramente indimenticabile.

Il 31 Ottobre 2018 a partire dalle ore 17 saliranno sul palco i Mates, uno dei gruppi musicali provenienti da Youtube più seguiti dai giovani. I giovani Youtuber saranno al parco per incontrare i loro fans, firmare autografi e regalare gadgets.

Alle ore 21, in esclusiva nazionale, sarà la volta della cantante cubana Ydalia Suarez che canterà rigorosamente dal vivo il suo ultimo album “Io sono la mia voce”, oltre che altri brani del suo repertorio passato.

Durante il mese di Ottobre inoltre, ci sono altri eventi assolutamente imperdibili tra i quali il nuovo Coaster Inferno e la versione rivisitata di Gangs of Musical, per l'occasione riscritta e riadattata in tema dark.

E' già possibile acquistare i biglietti direttamente online al costo di 24€ a persona sul sito stesso del parco. Se invece volete risparmiare sul prezzo del biglietto, vi farà certamente sapere che online si trovano Codici sconto Cinecittà World che possono essere utilizzati sia direttamente online che stampati su carta e consegnati alla cassa de parco. In questo modo avrete la possibilità di trascorrere la notte di Halloween e divertirvi da matti ad un costo decisamente accessibile per tutte le famiglie.