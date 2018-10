Rubriche : lettere alla gazzetta



Cronache di poveri residenti

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:05

di massimo bonino

Finalmente ci siamo! Mancano pochi giorni all’inaugurazione di “Lucca Comics and Games 2018” e gli appassionati di videogiochi sono già in fermento in attesa del nuovo video-gioco prodotto dalla comunione di due colossi giapponesi la Nintendo e la Sega assumendo la nuova denominazione “Un’intendo‘nasega”.

Il tanto sospirato gioco sarà finalmente presentato nel padiglione G della tensostruttura del campo Balilla dove alcuni appassionati si sono già addirittura insediati, sotto i secolari pini ai margini del prato, per assistere per primi all’evento. Da “rumors” che trapelano dagli ambienti dei “games” l’elegante scatola del prodotto giapponese dovrebbe riportare il titolo “Infernal Parking”. L’ambientazione è in una piccola città medioevale della toscana, assolutamente frutto della fantasia, che gli ideatori hanno voluto arricchire di anfiteatro, torri alberate, chiese e addirittura di una cinta muraria rinascimentale.

Già da questi particolari si nota come la “Un’intendo‘nasega” sia stata rapita dalle meravigliose realtà storiche italiane. I joystick, in possesso dei giocatori, sono quattro e conferiranno alle loro automobili, alla disperata ricerca di un parcheggio all’interno della cittadina, ogni possibilità di movimento. Si ipotizza, sempre da indiscrezioni, che i partecipanti (chiamati simpaticamente “residenti”) saranno, all’inizio della partita, forniti di un certo quantitativo di punti/benzina che andranno via via consumandosi durante il gioco. Lo scopo è quello naturalmente di trovare un parcheggio nel più breve tempo possibile mantenendo il più alto quantitativo di punti/benzina e cercando di costringere a scappare gli avversari nella più sperduta periferia.

Gli ostacoli sono originali e molteplici. Si va dai ciclopici eventi tipo G7 a spropositati festival musicali, da soffocanti mostre del fumetto alla chiusura delle piazze per le riasfaltature che dureranno tempi matusalemmici a causa dei sensazionali ritrovamenti, da parte di solerti archeologhe, di antiche scatoline sparse per la piazza piene di testicoli di cane, appartenenti alla collezione privata di Castruccio Castracani, che dovranno essere riappaiati e classificati per razza canina. In tutto questo gioioso ma impegnativo contesto, fatto anche di chiusure improvvise di vie e di piazze, risciò carichi di famiglie sguaiate, furgoni merci impazziti in piena ztl a qualsiasi ora, il “residente” dovrà cercare di impossessarsi di un posto macchina e difenderlo strenuamente da ogni attacco esterno.

Sono stati inseriti acerrimi nemici come i tremendi MPM (Mimetic Police Man) che restano invisibili sino a quando il giocatore non abbandona più di tre secondi la sua auto in divieto; in quel momento appaiono e, con la rapidità della luce, il veicolo sarà svuotato della metà di benzina/punti e potrà essere recuperato, a seguito di un altro pagamento, in alcune officine autorizzate fuori della cinta muraria; ma questa complicazione, per fortuna, si intensificherà solo in particolari periodi quelli, cioè, del pagamento agli MPM delle tredicesime e quattordicesime.

Nella confezione deluxe sono state inserite anche delle simpatiche e divertenti sagome, in puro silicone, raffiguranti il sindaco e l’assessore al traffico dell’immaginaria città che i giocatori, sopraffatti dalla disperazione, potranno prendere a sputi ma che, con un semplice lavaggio in sapone neutro, potranno essere riutilizzate.

Si potranno corrompere inverosimili medici compiacenti e farsi rilasciare falsi permessi per invalidi che permetteranno di occupare gli stalli gialli ed uscire dalla propria vettura con disinvoltura saltellando atleticamente con alle spalle la borsa del tennis o estraendo dal bagagliaio una bicicletta da corsa senza il rischio di essere linciati dagli altri onesti e sinceri “residenti”.

Sarà possibile anche, ma questo costa molti dei punti a disposizione, comprare un vecchio parente residente nel centro storico, mummificato in un letto, e asserire di doverlo accompagnare almeno tre volte il giorno alla dialisi e controlli medici vari ottenendo così un permesso per scorrazzare beatamente in ogni parte della città, naturalmente senza la mummia sopra. I partecipanti potranno però rifornirsi di punti/benzina.

Come? È semplice. Un sofisticato sensore, applicato alla consolle, potrà valutare chi ha picchiato più sodo tra i partecipanti, che naturalmente si prenderanno spesso a labbrate e morsi nelle lonze, e concedere degli extra bonus a chi reputerà il vincitore. Si potrà anche acquisire “rifornimento benzina/punti” dal numero di turisti, soli o comitive intere, che il giocatore, in un attacco demoniaco, riuscirà a mettere sotto le ruote quando questi non si scanseranno dal mezzo delle piccole vie della città nemmeno se gli viene suonato nell’orecchi un campanaccio da mucca tirolese (naturalmente inserito nel joystick).

Quelli con le infradito valgono doppio. Come è facile intuire il gioco, essendo frutto della più sfrenata fantasia orientale e non avendo assolutamente nessun aggancio alla realtà sarà illustrato e spiegato in maniera chiara e dettagliata, ai primi appassionati che si presenteranno, da alcuni addetti presenti nello stand G della tensostruttura principale della manifestazione lucchese.

Dove la “Un’intendo‘nasega” recluterà gli istruttori per un gioco così snervante e complicato? Naturalmente prendendo a casaccio qualche residente nel centro storico di Lucca che, pare, sia inconsapevolmente la razza di giocatori più esperta al mondo. Pallepiene.