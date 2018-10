Rubriche



Fiorentina-Roma: al Franchi scontro per l’Europa

martedì, 30 ottobre 2018, 13:28

L’undicesima giornata di Serie A 2018-2019 metterà di fronte Fiorentina e Roma. La sfida si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 3 novembre alle 18 e avrà una grande importanza per entrambe le formazioni, poiché nelle ultime partite né i viola, né i giallorossi, sono riusciti a trovare vittorie e prestazioni convincenti.

Per i toscani i 3 punti mancano da ormai 3 gare: l’ultimo successo risale a oltre un mese fa, con il 2-0 inflitto all’Atalanta. La formazione allenata da Di Francesco, invece, dopo aver battuto la Lazio nel derby e l’Empoli al Castellani, ha perso in casa contro la Spal e si è lasciata recuperare negli ultimi minuti sul campo del Napoli.

L’esito della gara del 3 novembre al Franchi assume dunque una grande rilevanza per le due formazioni, oltre ad essere momentaneamente uno scontro diretto per le posizioni della classifica che conducono a un piazzamento europeo alla fine del campionato (entrambe le squadre hanno 15 punti).

Al momento di giocare le vostre scommesse Serie A su Eurobet, un fattore da tenere presente è che la Fiorentina, insieme a Juventus e Napoli, è la squadra che ha il miglior rendimento in casa con 13 punti conquistati sui 15 in palio. Nonostante ciò, le quote sono molto livellate, anzi per i bookmakers è la Roma ad essere ritenuta leggermente favorita: il successo dei giallorossi paga 2,50, mentre quello dei viola è quotato a 2,70. Invitante anche la quota del pareggio, bancato a 3,40.

Dopo un buon inizio di campionato la Fiorentina è andata incontro ad una fase di appannamento, tuttavia, i viola stanno portando avanti un campionato in linea con le loro aspettative e nel giudicarli bisogna sempre tenere presente come la rosa a disposizione di Pioli sia una delle più giovani dell’intera Serie A.

L’obiettivo posto dalla dirigenza è la qualificazione all’UEFA Europa League, lo stesso che la scorsa annata è sfuggito per una manciata di punti (ma tutti gli sportivi ricordano la tragedia che ha segnato i viola, con la scomparsa del capitano Davide Astori).

Ben diverso, invece, è il discorso che riguarda la Roma, partita con ambizioni più alte rispetto ai toscani. La formazione allenata da Di Francesco prima dell’inizio del campionato era stata inserita dalla stampa sportiva e dagli opinionisti nel lotto di squadre che potevano dare fastidio alla Juventus in ottica Scudetto. Ad ogni modo, oggi, questa valutazione sembra ampiamente errata (i bianconeri sono distanti ben 13 punti) e forse qualcosa si poteva prevedere già al termine di un mercato in cui la rosa è cambiata tantissimo.

Persi punti di forza come Alisson, Strootman e soprattutto Nainggolan, i capitolini hanno fatto fatica ad integrare i nuovi acquisti. Gente come Pastore e Kluivert, annunciati come ‘grandi acquisti’ sta facendo molta fatica a esprimersi al meglio nello scacchiere di Di Fra. Dopo 10 partite in campionato le vittorie sono soltanto 4 a fronte di 3 pareggi e 3 sconfitte. Un ruolino di marcia che ha persino messo in discussione l’incarico dell’ex tecnico del Sassuolo.