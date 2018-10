Rubriche : lettere alla gazzetta



Furto in auto in via Pascoli, la denuncia di un lettore

martedì, 23 ottobre 2018, 13:06

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di furto avvenuta in via G. Pascoli al'interno di una vettura. Il lettore scrive anche di altri furti commessi su auto nella zona:

Gentile redazione,

nella notte tra sabato e domenica 21 ottobre è stato compiuto un furto di componenti elettronici della mia vettura in sosta davanti casa in Via G. Pascoli.

Un furto in piena destrezza fatto da professionisti che in poco tempo hanno, da prima rotto il finestrino posteriore, poi, disattivato l'allarme della macchina e con impressionante perizia hanno letteralmente smontato il tunnel centrale e il cruscotto della vettura, portando via il navigatore satellitare, l'intero infoteinment e l'unità di gestione del climatizzatore ed altri componenti auto.

Il danno da oltre una decina di migliaia di euro. Enorme lo sconcerto per un furto avvenuto davanti casa sotto le finestre di tante abitazioni. Nella medesima notte altre vetture nella stessa via e nel quartiere di S.Anna hanno avuto furti di questo genere con le medesime modalità ed entità di danno.

Il furto non è avvenuto nell'hinterland milanese, ma a 200 metri dalle mura della città e dai padiglioni del Lucca Comics. Maggiore illuminazione per la strada e soprattutto l'installazione di impianti di videosorveglianza per la strada e alle rotonde come fatto in tantissime città, costano meno dei danni subiti dai cittadini. L'amministrazione comunale oltre agli ingenti impegni economici per i Comics spenda per la sicurezza.



Cordiali Saluti