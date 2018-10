Rubriche : pensieri rossoneri



"Gli assenti hanno sempre torto"

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:42

di luca borghetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste considerazioni del "Professore Rossonero", alias Luca Borghetti, circa la partita disputata ieri dalla Lucchese contro la Juventus B.



Tifosi rossoneri,

Ebbene sì, contro l'Arzachena non e' stato un singolo episodio o un fuochino di paglia ma una graduale consapevolezza che qualcosa di certo si stava consolidando :una squadra rapida fresca dinamica e che finalmente ha confidenza con il gol.

Ieri sera dopo qualche palpitazine di troppo, abbiamo portato a casa un risultato storico seppur con la sorellina povera e derelitta della Signora ma pur Juve si chiama sempre. Il risultto e' perfino stretto e bugiardo ci hanno annullato il 4-1 e mancato il bersaglio grosso in almeno tre - quattro circostanze prima del 3-2 finale quindi il successo di ieri sera e' abbondante nei numeri e nel gioco.

Va limata semmai qualche predisposizione al regalo che ogni tanto ci assale, e li' forse un po' di esperienza non guasterebbe, ma non avrei mai davvero pensato solo qualche mese di essere qui a parlare di limature e di dettagli da correggere. Questa squadra sta facendo davvero miracoli.

E in seguito a questo non meritano davvero lo squallore degli spalti semi vuoti anche se e' meraviglioso il rapporto intimo che si e' creato con i fedelissimi. Non comprendo davvero il perche' delle assenze continue anche da parte di chi ha scritto la storia della nostra Ovest o quella piu' recente di Lucca United. Ok la rabbia, ok lo sfinimento causato da Gandalf e i suoi gnomi , ma non dovrebbero mai dimenticare che in campo le maglie rossonere corrono e pulsano forse anche piu' del recente passato.

Lasciate le scorie a casa e venite a vedere come giocano questi ragazzi, non datela ancora vinta a chi vuole smantellare il calcio delle citta' non sappiamo cosa ci aspetti da questi soloni delle leghe, magari con una delibera ci cancelleranno, ma il nostro dovere morale e' di farci trovare li e non dare alibi ai terzi.

Forza Ragazzi. Forza Pantera dorata ritta.