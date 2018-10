Rubriche : lettere alla gazzetta



Gli Orsetti di Alice? Un'odissea...

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:41

di valeria nicolis

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una cliente degli 'Orsetti di Alice' che manifesta la sua amarezza per non aver ricevuto, ancora, né il peluche prima, né il rimborso poi. Così come abbiamo dato voce alla realizzatrice di queste piccole opere d'arte, così diamo voce a coloro che hanno di che lamentarsi:

Gentile redazione,

noto che avete dato spazio su questa testata alla titolare de "Gli orsetti di Alice" per parlare della sua attività. La suddetta titolare si è anche difesa, in tal sede, dalle accuse dei membri di un gruppo facebook che a suo dire starebbe spargendo fango gratuitamente al solo diabolico fine di "uccidere" la sua piccola attività.

Ora, io faccio parte da poco di tale gruppo, cui mi sono iscritta per condividere con altri la mia (brutta) esperienza con "Gli orsetti di Alice" e capire insieme come muoverci a riguardo. Un breve riassunto della mia vicenda personale:

Ordine effettuato il 29 settembre 2017 con consegna prevista a febbraio 2018. Poi slittata ad aprile. Poi ancora a luglio. A luglio dopo varie peripezie e solleciti mi comunicano che il manufatto arriverà a novembre. La mia pazienza però è esaurita e chiedo il rimborso. Mi viene comunicato che devo essere contattata da un legale che però è in ferie e rientra a settembre. Per tutto settembre, nonostante le sollecitazioni, non ottengo notizie. Due giorni fa mi comunicano finalmente che per il rimborso devo aspettare... giugno 2019!!!

Io non metto in dubbio il talento di Roxana né il fatto che abbia avuto un successo oltre le sue aspettative e capacità di organizzazione. Ma nel gruppo siamo almeno 150 persone, tutte in attesa di avere il proprio peluche o il proprio denaro da un anno/un anno e mezzo. Non c'è alcuna volontà di persecuzione in tutto ciò, semplicemente vogliamo rivendicare il nostro diritto ad ottenere ciò per cui abbiamo pagato oppure il rimborso dei nostri soldi prima della prossima era geologica. Non mi pare di chiedere tanto.

Perché non date spazio anche all'altra faccia della medaglia? Perché almeno in questa sede non ci lasciate dire che non è possibile fare recensioni sui manufatti di Roxana e che qualunque commento che non sia almeno entusiasta (quelli che lei nell'articolo ha definito "diffamatori") viene puntualmente rimosso dalla pagina?

Se siete interessati a dar voce, per correttezza, anche alla controparte di questa spiacevole vicenda fatecelo sapere.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti