Il Progetto ADA vince il premio

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:49

Il 21 settembre, nel Centro Culturale Bonnevoie, nella Città di Lussemburgo, nell’ambito della conferenza “Design for All & EureWelcome”, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Progetto ADA, “Adattamento Domestico per l’Autonomia personale”, promosso e finanziato dalla Regione Toscana al fine di migliorare l’accessibilità delle persone a ridotta abilità motoria nei propri ambienti di vita. Si tratta di un progetto innovativo, già iniziato dal 2014 su una parte limitata del territorio toscano, i cui risultati soddisfacenti hanno portato ad estendere la sperimentazione a tutta la Regione. Infatti, dopo la fase pilota, sviluppatasi dal 2014 al 2016 in due Aree Sanitarie, le Società della Salute "Fiorentina Nord Ovest" e "Pratese", nel 2017 è partita la "fase regionale", tutt’ora in corso, in tutte le 34 Aree Sanitarie della Toscana

ADA è stato selezionato, unitamente ad altri 12 progetti, tra le “Good practices 2017” dall’International Design for all Foundation: il suo principale obiettivo, mira a garantire un miglioramento nella qualità della vita nell'ambiente domestico di chi è affetto da disabilità gravi, compreso i relativi operatori sanitari, proponendo e finanziando soluzioni altamente personalizzate di adattamento ed automazione domestici, per superare, o quanto meno ridurre notevolmente, le barriere architettoniche.

Alla cerimonia, fra gli altri, per la Regione Toscana, era presente Andrea Valdré, Direttore del CRA, il Centro Regionale per l’Accessibilità, gestito dalla ATS Toscana Centro che, oltre ad avere i medesimi obiettivi di abbattimento ostacoli e pericoli motori, si occupa anche delle procedure burocratiche legate alla disabilità e all’accesso ai servizi.

L’importante premio è stato riconosciuto dalla giuria, composta da esperti di fama internazionale, in quanto il progetto ADA soddisfa i 4 criteri di valutazione alla base della selezione, vale a dire:

Miglioramento e ottimizzazione dell'accesso e dell'uso del prodotto o del servizio rispetto alla situazione esistente o alla concorrenza

Considerazione dei requisiti e dei desideri degli utenti e/o dei clienti e della loro partecipazione al processo di progettazione

Standard delle azioni o iniziative, prodotti, servizi e progetti in conformità con la progettazione per tutti i criteri, i principi ambientali e di sostenibilità

La soluzione adottata deve seguire una delle seguenti strategie: 1) disponibile per tutti; 2) gamme di prodotti o servizi compatibili con accessori di uso comune; 3) locali/prodotto + servizio complementare; 4) opzione alternativa e soluzione personalizzata

Ed è proprio in quest’ottica di eccellenza che si inseriscono anche aziende, territorialmente presenti con realtà consolidate, che si occupano, con esperienza e serietà decennali, delle problematica delle disabilità motorie, studiando e realizzando dispositivi in grado di eliminare, o quanto meno ridurre, gli ostacoli edilizi, a partire da quelli domestici, come scale, dislivelli, strettoie negli appartamenti. E’ il caso, per esempio, della Ditta Faboc, di San Giminiano, in provincia di Siena, una delle principali aziende italiane produttrice di soluzioni personalizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Montascale, piattaforme elevatrici, servoscala a pedana, tutti dispositivi progettati per adattarsi alle più svariate necessità, dalle semplici scale ai dislivelli più elevati.

Il premio “Good practices 2017” è stato appreso con estrema soddisfazione dai rappresentanti della Regione, fra cui l’Assessore al Diritto alla Salute e all’Integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi, che ha così commentato: “…Questo premio è davvero un bel riconoscimento, i miei complimenti e il mio sentito grazie a tutte le persone, in tutto oltre 500, disabili, familiari, ricercatori, personale sanitario, tecnici, che hanno lavorato a questo progetto, rendendolo una realtà concreta”.