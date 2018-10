Rubriche : lettere alla gazzetta



"La Asl dice 60 giorni, ma mio padre è da otto mesi in attesa di essere chiamato per un intervento urologico"

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:24

di fabrizio sgandurra

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da parte di un infermiere dell'ospedale di Lucca a proposito di una odissea vissuta dal padre per farsi operare:

Scrivo a la Gazzetta di Lucca questa mia osservazione da cittadino che si è rotto i coglioni. Mio padre di 73 anni deve sottoporsi ad un intervento urologico al San Luca. Visitato da un medico urologo di fiducia a pagamento è stato messo in lista operatoria in maniera regolare come da prassi. L'intervento da certificazione della nostra precisissima super efficientissima Asl reca la dicitura entro 60 giorni. Ma da febbraio sono passati otto mesi circa e ancora non è stato chiamato nemmeno per gli esami in preospedalizzazione. All'ufficio dove vengono effettuate le prenotazioni mi dicono che passeranno minimo anche altri cinque mesi, visto che ad oggi chiamano i prenotati dell'ottobre 2017 !!.

E mio padre tra sanguinamenti vescicali, infezioni urinarie, calcoli che a volte schizzano dall'uretra provocando dolori e preoccupazioni deve accontentarsi di attendere attendere attendere... perché i 60 giorni che ti dicono sono una presa per il culo bella e buona, 60 giorni si ma col c...o.

Ah dimenticavo , sono infermiere professionale e lavoro dal 1991 in ospedale a Lucca e come in questi ultimi anni mai la situazione è caduta cosi in basso che ne dicano coloro che ci mostrano una realtà fasulla sui mass media.

Grazie