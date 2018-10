Rubriche : lettere alla gazzetta



"La chiesa di S.Cristoforo è inaccessibile per chi ha disabilità motorie, com'è possibile che gli organizzatori delle mostre non ci abbiano pensato?"

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:54

di maria nuti

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera di Maria Nuti, rappresentante del gruppo Facebook "Genitori H per sostegno" in merito alle mostre e incontri, che affronteranno il tema della disabilità, e si terranno nella chiesa di San Cristoforo.

Buonasera.

Diversi genitori e familiari di persone con disabilità hanno letto il vostro articolo, il comunicato relativo a "Comics e disabilità", con mostre ed altri eventi organizzati dalla chiesa cattolica e da quella valdese. Una buona iniziativa se non fosse per l'assoluta inadeguatezza della location: la chiesa di S.Cristoforo, in via Fillungo a Lucca. È noto che è inaccessibile per chi ha disabilità motoria, non esistono rampe d'accesso. Ci chiediamo come sia possibile che gli organizzatori, dato l'argomento, non abbiano pensato a questo, è assurdo, un evento dedicato alla disabilità ma assolutamente inaccessibile ai disabili. Ci auguriamo che, nei giorni a venire, possano rendere accessibile a tutti l'ingresso e che, in futuro, non accadano più queste clamorose discriminazioni.