"La Lam blu che passa al Fermi è sempre strapiena"

martedì, 30 ottobre 2018, 15:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di protesta con cui viene segnalato un disagio per gli studenti del Fermi a S. Filippo e anche la risposta, per certi versi incredibile, data dall'azienda di trasporti:

Buongiorno,

la presente per segnalare la grave situazione dei mezzi pubblici a Lucca. Nonostante il (quasi) raddoppio delle tariffe degli abbonamenti studenti, la LAM Blu che passa dal Polo del Fermi è sempre piena e i ragazzi sono costretti a laciar passare 2/3 navette, prima di prenderne una, perché sono troppo piene. Ho inviato una mail a CTT di cui riporto il testo a seguire, comprensivo della loro incredibile risposta. Desidero rimanere anonima e chiedo di pubblicare un sunto e non l'intera risposta del CTT e della mia mail, perché facilmente individuabile dal CTT stesso.

"Buongiorno,



mio figlio prende la LAM BLU dall'Istituto Tecnico Industriale, zona S. Filippo Lucca, all'uscita dalla scuola. Sono cinque ammi che paghiamo l'abbonamento e sono 5 anni che si verifica la stessa identica situazione: le LAM che arrivano sono strapiene e i ragazzi devono aspettare la successiva, dovendo così rinunciare a salire sul mezzo per 2/3 volte, prima di riuscire a prenderne uno. Visti gli aumenti del costo del servizio di quest'anno, non è più assolutamente accettabile la situazione! In certe zone critiche dovreste raddoppiare il servizio o utilizzare mezzi più capienti. Attendo una risposta in merito al mio reclamo, con indicazione delle soluzioni che state adottando. Cordiali saluti"

Risposta:

"Relativamente al reclamo in oggetto, nel ringraziarla per la segnalazione, la informiamo che i mezzi impiegati sulla linea sono per capienza e dimensioni il massimo che posiamo utilizzare sulla tratta, la LAM blu, essendo un servizio cadenzato, non consente l'immissione di altre corse in quanto ne provocherebbe la sovrapposizione. Il sovraffollamento della linea è dovuto all'orario provvisorio adottato da diversi istituti (tra cui l'ITIS) all'inizio dell'anno scolastico, purtroppo i nostri orari sono strutturati in base agli orari definitivi e fino a che ciò non avverrà si potranno verificare disagi. ....".

Sottolineo che l'orario provvisorio è diventato ormai definitivo in quasi tutte le classi.