Rubriche : lettere alla gazzetta



"La mia Cgil"

domenica, 28 ottobre 2018, 13:00

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione personale di Umberto Franchi, ex dirigente della Cgil, sulla situazione all'interno del suo sindacato.



"Sono cresciuto e vissuto una vita nella Cgil in qualità di dirigente sindacale ai vari livelli di categoria e confederali con posizioni spesso critiche, che a volte ho pagato per la mia coerenza, sul piano personale, ma sempre finalizzate a fare crescere una CGIL in grado di rispondere alle esigenze dei lavoratori e del Paese.



Per due mandati ( dal 1995 al 2002) ho anche svolto la funzione di presidente della Commissione Statutaria di Garanzia della CGIL Toscana e conosco molto bene le regole statutarie. E' formalmente vero che nella elezione del nuovo segretario il direttivo nomina una commissione di "saggi" che interpella i componenti del direttivo in merito alla designazione di eventuali candidati, ma e' anche vero che su essi in precedenza c'e' già stata una discussione e indicazione politica (non formale) all'interno della segreteria , compreso il segretario/a generale dove emerge pubblicamente l'indicazione del nominativo, o nominativi del futuro segretario.



La Camusso ha sostanzialmente continuato con una prassi già in atto e ritengo che la presentazione di un ordine del giorno che per "evitare rotture" che chiedeva nella sostanza di ritirare l'indicazione di Landini e fare il percorso statutario sia solo una mistificazione; ma quello che e' piu' grave che i presentatori , hanno mandato alla stampa l' ordine del giorno prima che fosse votato e dopo lo hanno ritirato senza avere il coraggio di farlo votare.. evidenziando in questo modo proprio una rottura in Cgil.



Personalmente ritengo che la CGIL , in modo "strisciante" da almeno 20 anni, abbia fatto errori di strategia progettuale e rivendicativa finendo per diventare subordinata alle scelte del padronato e dei governi , anche se meno di Cisl e Uil ed in questo congresso mi sono schierato con il documento n. 2 riconquistiamo tutto".



Credo che una qualche possibile speranza di cambiamento possa dipendere anche dall'uomo futuro segretario, alla guida della Cgil, ed oggi non c'e' un gruppo Nazionale "molto qualificato" sia nelle politiche sindacali che con autonomia ritiene necessarie da sviluppare sia in rapporto con i lavoratori e pensionati. Quindi la candidatura di Landini e' la più opportuna e necessaria".