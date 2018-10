Rubriche



lunedì, 29 ottobre 2018, 19:17

Laurea: i titoli di studio più richiesti dal mercato del lavoro

La laurea è un titolo di studio sicuramente importante, che non deve mai essere sottovalutato. Se un tempo erano in pochi a potersi permettere di frequentare l'università, al giorno d'oggi non è più così e di conseguenza gli stessi datori di lavoro chiedono questo requisito. Il punto è che non si tratta di un elemento chiave solamente per essere assunti, ma anche per poter ambire a posizioni superiori rispetto a quella che già si possiede. Sono diverse le persone che lavorano già da molti anni e che non possono permettersi di ambire ad una crescita all'interno della propria azienda, proprio perché non sono in possesso di una laurea! È anche per questo motivo che sono nate le scuole online e che l'età media degli iscritti alle università si è alzata sensibilmente. In molti scelgono di conseguire la laurea in modo da poter ottenere il tanto ambito posto di lavoro che altrimenti non avrebbero mai potuto nemmeno sognare!

Le lauree più utili nel mondo del lavoro

La laurea quindi è importantissima per il mercato del lavoro e questo è innegabile. Quali sono però le materie più richieste? Quelle scientifiche hanno certamente la meglio su quelle umanistiche, ma anche una laurea in Lingue, Lettere o Giurisprudenza non è da buttare via! Secondo una recente pubblicazione di AlmaLaurea, però, i dati sono chiari: le lauree più richieste e utili nel mondo del lavoro sono quella in ingegneria, chimica, medicina ed economia. Queste sono seguite da tutte le altre discipline scientifiche, mentre quelle umanistiche occupano gli ultimi posti in classifica.

Quando la laurea diventa una necessità

Come abbiamo accennato poco fa, la laurea può diventare una vera e propria necessità anche quando ormai un posto di lavoro lo si possiede già da un po'. Se infatti si ambisce ad una posizione differente o si spera di poter crescere all'interno dell'azienda, con ogni probabilità il datore di lavoro richiederà una laurea. È per questo che molte persone scelgono di conseguire questo titolo a 30, 40 o addirittura 50 anni: per avere la possibilità di scalare la vetta e realizzare i propri sogni!

Naturalmente, se si ha già un posto di lavoro e si sta bene così non vale la pena rimettersi a studiare, a meno che non lo si voglia fare per una pura soddisfazione personale e per crescere culturalmente. Di solito, quando si intraprende un percorso di questo tipo dopo una certa età lo si fa per ottenere un posto di lavoro migliore, ma anche per poter trovare un nuovo impiego in seguito ad un licenziamento.

Fortunatamente, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione numerosi strumenti che ci consentono di ottenere la laurea senza dover frequentare fisicamente l'università. Le scuole online sono ormai diverse e sono convenzionate con diversi istituti ed atenei. Iscrivendosi ad una di queste è possibile laurearsi in molto meno tempo ed organizzarsi secondo le proprie necessità, continuando quindi anche a lavorare. Per avere maggiori informazioni sulle scuole online vi consigliamo di visitare questo sito web, tra i migliori in tutta Italia: www.scuolaonline.com.