Lavori in casa: trasformare vasca in doccia conviene?

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:30

Quando si tratta di programmare i lavori in casa bisogna considerare diversi aspetti. Tra questi rientra senza alcun dubbio la trasformazione della vasca in doccia.

Trasformare vasca in doccia è una di quelle azioni che sembrano essere molto difficili ma che in realtà non lo sono. Ma conviene? La risposta è sì se si vuole avere un'opzione più semplice e veloce. La vasca, infatti, è sinonimo di relax, mentre la doccia è invece sinonimo di praticità, funzionalità, ovvero rappresenta la soluzione ideale per chi è sempre di fretta. Per trasformare la vasca in doccia ci vogliono un paio di giorni ed i costi sono generalmente contenuti, ma aumentano in maniera esponenziale quando si scelgono gli accessori. Generalmente la doccia viene costruita secondo determinati standard architettonici, che mirano soprattutto all'efficienza e all'ottimizzazione di tutti gli spazi.

Con la doccia si punta a recuperare lo spazio a disposizione del bagno, cambiandoli e personalizzandoli spesso anche con accessori o elettrodomestici, come un armadietto o una lavatrice.

Il più delle volte la vasca viene sostituita da un piatto doccia delle stesse dimensioni; con la soluzione lavatrice al posto della vecchia vasca viene montato un piatto doccia più piccolo, per recuperare spazio fornendo una pedana dove sarà posizionata la lavatrice. In alternativa potete anche posizionare un lavatoio, questo dipende naturalmente dalle vostre esigenze e necessità.

Ma oltre alla questione dello spazio bisogna tenere in considerazione anche il risparmio economico che ne deriva. Per fare una doccia, infatti, ci vuole molto meno tempo rispetto al bagno nella vasca e l'acqua consumata è minore. Nelle case dove vivono persone anziane, inoltre, è opportuno installare la doccia visto che fare il bagno non è possibile nella maggior parte dei casi visto che queste fanno fatica ad entrare in vasca.

Passando all'aspetto estetico, il mercato offre numerose soluzioni innovative. I piatti doccia sono disponibili in diversi formati: angolari quadrati, rettangolari, semicircolari, asimmetrici e circolari. Le docce moderne sono dotate di numerosi comfort che si possono trovare solo nei centri benessere come la cromoterapia, il bagno turco, la sauna o l'idromassaggio.

Inoltre, essendo chiusa, la doccia presenta inoltre il vantaggio di non lasciare fuoriuscire l'acqua, evitando di bagnare il pavimento del bagno. Anche la fuoriuscita del vapore è più contenuta e, per questo, lo specchio del nostro bagno non si appannerà.

Quel che è certo è che se si ha il vantaggio di avere una casa grande e quindi con più bagni a disposizione si può benissimo optare per entrambe le soluzioni, ovvero avere una doccia in un bagno e la vasca nell'altro. Qualora, invece, dovessimo avere una casa piccola e con un solo bagno da condividere con il resto della famiglia, il consiglio è quello di installare una pratica e veloce doccia per non perdere troppo tempo durante gli orari di punta quando tutti hanno l'esigenza di lavarsi.