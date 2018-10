Rubriche



Le quote scudetto per la Serie A 2018-2019: dominio Juve, Napoli e Inter outsiders di lusso

lunedì, 22 ottobre 2018, 21:41

La pausa del campionato per lasciare spazio alla Nations League ha sancito ancora una volta il dominio totale della Juventus, che con 8 vittorie in 8 gare è l’unica squadra a viaggiare a punteggio pieno, con 6 punti di distacco sul Napoli e 8 sull’Inter, terza forza solitaria di questa Serie A.

L’impressionante stato di grazia degli uomini di Massimiliano Allegri ha avvalorato finora la tesi dei bookmakers, che ancora una volta hanno conferito ai bianconeri la palma di favorita per la conquista dello scudetto, con le quotazioni di riferimento che hanno conosciuto una lenta e costante discesa.

A questo proposito, andiamo a vedere quali sono le quote scudetto per la Serie Adi quest’anno, facendo una panoramica delle favorite per il titolo di campione d’Italia e della lor attuale situazione di classifica.

Una scommessa dall’esito praticamente certo

Puntare sulla Juventus per la vittoria del campionato, agli occhi degli esperti, è una sorta di investimento sicuro, con un margine di guadagno praticamente esiguo, ma che è bilanciato d’altro canto da una certa sicurezza di fondo.

Anche se nel calcio di certo non c’è praticamente nulla, la quota di riferimento per la Vecchia Signora è pari al massimo a 1,20, frutto di una costanza di risultati e di una fame di vittoria davvero senza pari nel nostro campionato.

Aspettando l’avvicinarsi della primavera 2019 – quando cioè sarà chiaro quante energie la Juve dovrà investire in Champions e in Coppa Italia e che impatto avrà sull’andamento di classifica – possiamo quindi affermare che CR7 e compagni sono ancora una volta indirizzati verso l’obiettivo scudetto.

Il Napoli si esalta in Champions e resta in scia della capolista

Il Napoli, che negli ultimi anni è diventata l’unica vera anti-Juve, ha rimediato due sole sconfitte in campionato: la prima ad opera della Sampdoria, con un 3-0 siglato anche dall’ex di turno Quagliarella; la seconda invece è maturata proprio all’Allianz Stadium, con una doppietta di Mandzukic e un gol di Bonucci a ribaltare il momentaneo vantaggio di Mertens.

La sconfitta contro la Juve tuttavia non sembra aver lasciato molti segni ai partenopei: basti infatti pensare alla clamorosa vittoria in Champions League contro il Liverpool e a quella di campionato contro il Sassuolo, in cui il padrone assoluto del gioco è sempre stato Lorenzo insigne, rivitalizzato dalla cura Ancelotti.

Anche se sembra essere la sola squadra a porte battagliare contro la corazzata Juventus, la quota scudetto per il Napoli oscilla da un minimo di 6,50 a un massimo di 9,00: un chiaro segnale di come oramai i bianconeri abbiano tracciato un solco profondo e creato due campionati paralleli.

I nerazzurri al terzo posto della classifica delle favorite

Chi invece sta sorprendendo tutti nelle ultime giornate è la compagine nerazzurra, che dopo un disastroso avvio di stagione ha ritrovato la via del gol con Icardi e che dopo la vittoria casalinga di Champions contro il Tottenham sembra aver risolto i propri problemi di gioco e di autostima.

Quella maturata contro la Spal è la sesta vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa, che dovrebbe servire a far morale, visto il calendario da brividi cha spetta la banda Spalletti: infatti al rientro dalla pausa si scontrerà rispettivamente contro Milan, Barcellona e Lazio, cercando di uscire il più possibile indenne da queste sfido ad alto tasso di rischio.

Ad ogni modo la quota di riferimento per le chances di vittoria nerazzurra del campionato è pari a 15,00, che nel contesto attuale della Serie A sembra essere più un azzardo che una scommessa di prospettiva.

La Roma di Di Francesco sulle ali di un ritrovato entusiasmo

Le settimane di polemiche societarie e di risultati amari, sia in Coppa che in Serie A, sembrano essere un ricordo lontano per Eusebio Di Francesco, che contro l’Empoli ha inanellato una serie di 5 vittorie, considerando anche quella contro il Viktoria Plzen di Champions.

Squadra giovane e dalle prospettive interessanti, la Roma viene data dai bookmakers vincente da un minimo di 21,00 a un massimo di 33,00, avvalorando la tesi secondo cui nomi come Under, Kluivert, Florenzi e Zaniolo sono destinati a fare grandi cose, ma non nell’immediato.

Il Milan attende il derby con uno scatenato Higuain

L’arrivo del Pipita in rossonero ha galvanizzato un intero ambiente e regalato punti pesanti a mister Gattuso, sia in campionato che in Coppa.

Tuttavia la serie di pareggi consecutivi delle scorse giornate ha messo in luce una squadra bipolare, capace sì di grandi lampi di classe, i quali però vengono alternati a clamorosi blackout mentali, che espongono la fragile difesa rossonera – orfana per altro di un difensore d’esperienza come Leonardo Bonucci – alle ripartenze degli avversari e a clamorose rimonte.

Guariti dalla pareggite contro il Sassuolo, i rossoneri hanno messo a segno due vittorie importanti, ossia quella contro l’Olympiacos in Europa League e quella contro il Chievo in campionato, che attualmente valgono una quota scudetto pari al massimo a 50,00.

Se da un lato il campionato non sembra essere il territorio ideale per il Milan, gli esperti dall’altro sembrano vedere di buon occhio una possibile vittoria dei rossoneri in Europa League, con un terzo posto dietro il duo inglese formato da Chelsea e Arsenal.

La Lazio di Inzaghi perde terreno in classifica e nel gradimento dei bookmakers

Che il gioco biancoceleste non sia quello dell’anno scorso lo ha detto anche mister Inzaghi, che a inizio stagione aveva già messo le mani avanti, parlando di addi importanti come quelli di Felipe Anderson.

Ad ogni modo la sconfitta nel derby con la Roma e la sconfitta in Europa per mano dell’Eintracht sono segnali di una crisi evidente, che è stata in apparenza messa da parte grazie alla vittoria di misura contro la Fiorentina.

E quella contro il Parma alla ripresa del campionato non sarà di certo una sfida facile, visto lo stato di forma di Gervinho e compagni e il bel gioco espresso contro grandi squadre come Juve e Inter.

Per questo la quotazione scudetto della squadra di Lotito supera la clamorosa quota 100,00, segno che gli esperti non ripongono molta fiducia in Immobile e compagni.