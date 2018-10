Rubriche : lettere alla gazzetta



L'indecenza del servizio taxi a Lucca

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:22

di barbara pavarotti

Lucca o si modernizza o è finita. Inutile aspirare a essere città se poi certi servizi sono da paesino di provincia. Parliamo dei taxi, per esperienza diretta. Arrivi alla stazione di pomeriggio, ci sono un paio di taxi fermi, ma senza il conducente. In compenso ci sono vari turisti in attesa. Dov’è il tassista? Non si sa. Al bagno, a prendersi un caffè, forse, il che è legittimo, ma non per l’utente che magari ha fretta, ha un appuntamento e aspetta un quarto d’ora prima che il conducente si appalesi. Entrambi i tassisti però rifiutano di prenderti a bordo perché non accettano pagamenti con la carta. Vogliono solo i contanti. “Ma come, dice lo stupefatto passeggero, le accettano in tutto il mondo”. “Beh, noi facciamo come ci pare, nessuno può imporci questo tipo di pagamento”. “E perché?”. “Perché le commissioni bancarie sono troppo alte, non ci conviene. Su 10 euro di corsa, paghiamo un euro e mezzo di commissioni. Solo se il viaggio costa 50 euro, le commissioni sono zero e allora accettiamo le carte”. “Ok, io devo andare non tanto lontano, ma a piedi non posso arrivarci, non conosco nemmeno le strade, e non ho contanti, come faccio?”. “La posso accompagnare a un bancomat”. “No, guardi, non mi sta bene. Ora chiamo il radiotaxi e specifico che voglio una vettura che accetta le carte di pagamento. Oppure facciamo un’altra cosa: quanto costa questa corsa all’incirca?”. “Dieci euro, forse”. “Bene, io la pago di più, così rientra nelle commissioni bancarie e non ci rimette, ma la prego mi faccia salire e mi porti a destinazione perché ho un impegno di lavoro e sono già in ritardo, visto che sono le 15.30 ed è dalle 15 che sono qui ad aspettarvi”.

Il tassista cede e ti fa il favore senza aumentare la tariffa, ma te lo fa pesare molto. Per tutto il tragitto è un sermone continuo: “Lei deve adeguarsi alle nostre problematiche, se viene da fuori non può pretendere di avere lo stesso trattamento che riceve a Roma o a Milano”. “Scusi, perché?”. “Perché lei è a Lucca, e qui le cose sono diverse”.

Appurato che a Lucca “le cose sono diverse”, chiedi la ricevuta e anche per questa bisogna insistere parecchio. Tassista: “Non lo vede? Nella copia della carta c’è già scritto ‘taxi’, a che le serve?”. “Senta, io mi devo adeguare a voi, lei si adegui a me. Me la dà o no questa ricevuta? Mi serve e punto”.

Finalmente, anche la ricevuta arriva e la corsa finisce, per fortuna. Ma non finisce il problema. Terminato l’impegno di lavoro c’è da tornare alla stazione sempre, purtroppo, con un taxi. Stavolta però si chiama il radiotaxi e si precisa che serve una vettura che accetti il pagamento con le carte. “Certo, risponde il gentile interlocutore, in 10 minuti sarà lì”. I minuti diventano quasi 20, ma, si sa, c’è il traffico, Lucca Comics che inizia fra poche ore, e pare che la città sia sull’orlo di una crisi di nervi, quindi, come ha spiegato abbondantemente il tassista, lasciate ogni speranza voi che entrate. L’utente rischia di perdere il treno a causa del traffico indotto da Lucca Comics? Chissenefrega. Perché il leit motiv è sempre quello: “Lei non ha idea di cosa succede in questa città con Lucca Comics”.

No, non ne abbiamo idea, visto che si viene dalla capitale, dove il traffico impazzisce ogni giorno, dove manifestazioni ed eventi di massa sono routine, ma dove, se chiami un taxi e ti dicono “5 minuti”, quello in 5 minuti arriva (anche se un tempo non era affatto così e ci sono voluti anni di scontri con la potente categoria dei tassisti romani perché le cose cambiassero). Quello che sembra certo è che il servizio taxi a Lucca è carente. Che alla stazione, dove, in questi giorni, arrivano frotte di turisti, i taxi sono pochi e i conducenti si permettono il lusso di assentarsi per 10 minuti lasciando i passeggeri impalati in attesa. Roba che, se succedesse alla stazione Termini di Roma, ci sarebbe una rivolta, con conseguenti accuse di totale incapacità al comune e al sindaco Raggi. Mai visto in altre stazioni di tutta Italia, i tassisti non prendere subito i clienti perché prima devono andare al bar o assolvere ai legittimi bisogni fisiologici.

La risposta del tassista di turno alla domanda “Scusi, perché il servizio taxi a Lucca è così carente?”, è: “Non è affatto carente, c’è Lucca Comics, siamo molto impegnati e se non c’ero io che mi offrivo di prenderla col pagamento carte, lei alla stazione poteva pure andarci a piedi”. Accidenti, che gentilezza. “D’accordo, ma perché in previsione di Lucca Comics non si aumentano le corse?”. “Gliel’ho già detto, siamo presissimi, dovremo pur mangiare, dormire, no? Mica possiamo essere sempre a disposizione. E poi lo chieda al comune. A Lucca siamo una ventina di tassisti. Se non danno altre licenze, i clienti si devono arrangiare”. “E servono altre licenze?”. “No, perché nei periodi morti i taxi li prendono in pochi, quindi sarebbero inutili”.

Insomma, sembra la solita storia già vissuta altrove. I tassisti non vogliono che si aumentino le licenze perché poi aumenta la concorrenza, ma quelli esistenti non sono in grado di garantire il servizio nei periodi di grande affluenza come Lucca Comics. Altrove la questione si è risolta, dopo grandi battaglie, con un drastico incremento delle auto pubbliche, qui di sicuro ancora no.

Ultima disperata domanda al povero (e decisamente poco amabile) tassista: “Ok, se in questo periodo c’è l’invasione che non è certo un fulmine a ciel sereno, perché, programmandolo per tempo, non si riesce in questi giorni a offrire un servizio migliore? Altrove il servizio lo trovo più efficiente e anche più rispettoso verso il cliente, se permette”. Risposta: “Io le dico che lei e chiunque venga da fuori deve sapere le condizioni di questa città, si deve adattare, non può pretendere di avere un servizio come nei posti più organizzati. Altrimenti se ne va a piedi, capito? ”.

Beh, una risposta del genere è assolutamente comprensibile in una valle sperduta di montagna, in un posto disagiato. Ma Lucca, città splendida e di gran richiamo turistico, forse merita di più.

Foto d'archivio