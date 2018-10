L'industria dell'alta moda sta adottando misure per diventare più "verdi" e sostenibili

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:22

Lucca o si modernizza o è finita. Inutile aspirare a essere città se poi certi servizi sono da paesino di provincia. Parliamo dei taxi, per esperienza diretta. Arrivi alla stazione di pomeriggio, ci sono un paio di taxi fermi, ma senza il conducente. In compenso ci sono vari turisti in attesa.

martedì, 30 ottobre 2018, 15:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di protesta con cui viene segnalato un disagio per gli studenti del Fermi a S. Filippo e anche la risposta, per certi versi incredibile, data dall'azienda di trasporti

martedì, 30 ottobre 2018, 13:38

Francesco Colucci, Gruppo Socialisti Riformisti per +Europa: "Vi è una piccola ma enorme differenza fra costruire un scuola nuova con un grande parco accanto e edificare una scuola in una piccola area a verde, già esistente"

martedì, 30 ottobre 2018, 13:28

L’undicesima giornata di Serie A 2018-2019 metterà di fronte Fiorentina e Roma. La sfida si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 3 novembre alle 18 e avrà una grande importanza per entrambe le formazioni

martedì, 30 ottobre 2018, 09:05

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, sulla situazione del nostro Paese a seguito anche dei recenti casi di cronaca relativi al maltempo

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:05

Finalmente ci siamo! Mancano pochi giorni all’inaugurazione di “Lucca Comics and Games 2018” e gli appassionati di videogiochi sono già in fermento in attesa del nuovo video-gioco prodotto dalla comunione di due colossi giapponesi la Nintendo e la Sega assumendo la nuova denominazione “Un’intendo‘nasega”