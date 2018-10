Lucca è solo business? Lettera aperta dei residenti nel centro storico al sindaco e a tutti i consiglieri

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:00

Umberto Sereni, professore di storia e cultore della lucchesità, in occasione della riapertura del Tenucci in via Fillungo, prevista per sabato 13 ottobre alle 10, ha voluto buttare giù questa lettera aperta

mercoledì, 10 ottobre 2018, 21:58

La nota compagnia di trasporto via mare Moby ha annunciato ufficialmente che dal mese di ottobre verrà riattivata la linea Piombino-Olbia che sarà dedicata al trasporto di persone e merci

martedì, 9 ottobre 2018, 15:26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un nostro abituale lettore che ci invita a lanciare un appello per reperire i soldi necessari alla sepoltura del clochard morto a giugno

martedì, 9 ottobre 2018, 11:41

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione fotografica ricevuta stamattina da un passante per via M. Rosi, che è rimasto tristemente sconcertato nel trovare, verso le otto, un forno a microonde abbandonato per strada accanto ad un cestino

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:40

Tifosi Rossoneri, la partita di ieri ha ahimè riportato tutto l'ambiente rossonero alla triste realtà che spesso la serie C cinicamente ci propone con regolare cadenza, la truppa di Favarin segna un passo indietro anzi due, e perde un'occasione notevole che era quella di distanziare il Cuneo nostro diretto concorrente...

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:11

Tra i tanti motivi per cui è nota Lucca, ci sono sicuramente i suoi festival, rinomati e conosciuti in tutta Europa. Ma la città offre anche tante altre occasioni per svelarsi e riuscire a mostrare i legami con le sue tradizioni e le sue usanze