Il ritorno dell'ultimo alchimista

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:59

di giovanni barco

E’ il gioco eterno dell’alchimista - avvicinarsi a una perfezione di soluzioni universali che trafiggono la sua esistenza - ma è un illuso e un illusionista, perché anche se cerca la pietra filosofale è consapevole della sua inesistenza, perché non esiste una sola soluzione per tutti i problemi umani. Lo scienziato sa che è inutile dannarsi per trovare un’unica soluzione, perché le soluzioni sono molteplici e contraddittorie.

Regista Amedeo Pagani

Seconda puntata: L’ultimo alchimista e la pietra filosofale della conoscenza

Dopo E. Fermi, per almeno trenta anni la conoscenza del nostro Universo si era fermato ai tre elementi leggeri che si erano generati durante il Big Bang, l’idrogeno, l’elio e il litio. Ma gli altri elementi della tavola periodica da dove saltavano fuori? Lo stallo era ormai nella mente di tutti gli astronomi, ma negli anni sessanta la situazione cambiò radicalmente grazie a un atletico giornalista, Sir Fred Hoyle (1915-2001), che era anche un astronomo, fisico e un formidabile divulgatore scientifico di successo. Hoyle portò l’intuizione fermiana oltre la radioattività degli elementi, proponendola come la forza basilare delle stelle, sole compreso. È ormai certo che nelle fornaci stellari avviene la trasmutazione dei tre elementi primordiali leggeri generati durante i primi minuti dal Big Bang, l’idrogeno, l’elio e il litio, in tutti gli elementi pesanti di cui a oggi dispone l’Universo. La vita di Sir Fred Hoyle fu “immersa nelle controversie”, definizione apparsa in un articolo commemorativo su Nature: infatti il nostro giornalista-scienziato è ancora ricordato nella comunità scientifica soprattutto per le sue stravaganti teorie. Fu un convinto assertore della “panspermia”, teoria secondo la quale la vita sulla terra è di origine extraterrestre. Ma come tutti gli impavidi, si spinse ancora oltre, asserendo che dallo spazio fossero arrivate sulla terra anche le malattie infettive che hanno afflitto l’umanità da sempre e che il naso non fosse altro che un sistema di filtro per i germi patogeni di origine cosmica. Era anche un vigoroso atleta: immaginate di essere di fronte al vostro direttore di banca che, mentre vi invita a rientrare dal vostro scoperto di conto, inizia a fare flessioni e altri esercizi di riscaldamento da consumato trapezista di un circo equestre, perché questo era Hoyle, uno scienziato-atleta. A parte le sue stravaganti convinzioni, F. Hoyle può essere considerato uno dei padri fondatori dell’astrofisica moderna, sempre in controtendenza e sostenitore della teoria cosmologica dello stato stazionario, conosciuta anche come teoria della creazione continua della materia. Questapuò essereconsiderata una valida alternativa alla teoria del Big Bang, anche se fu proprio lui a coniare, durante una trasmissione radiotelefonica della BBC, il termine Big Bang: in italiano preferirei chiamarla “teoria del Gran Botto Universale”. E mentre F. Hoyle sognava un Universo creatore di materia in continua espansione, nel 1957 la sua fantasia si spinse oltre fino ad ipotizzare che le stelle, implodendo durante la loro fase finale di esplosione Supernovae, con la loro intensa energia liberata innescavano il decadimento beta di fermiana memoria, scaturito dallo scontro di un neutrone con un nucleo atomico e la sua trasmutazione in un altro elemento chimico.

Per ritornare alla trasmutazione del vile metallo in oro, immaginate di utilizzare un elemento con un numero atomico inferiore di uno rispetto a quello dell’oro, come il platino. In questo caso all’atomo di platino è sufficiente un solo decadimento beta per trasmutarsi in oro (Au), ma il vero problema è che il platino ha un costo maggiore dell’oro e, come dice il volgo, il gioco non vale proprio la candela. Può succedere che il neutrone catturato nel nucleo non va incontro ad una conversione in protone, ma la sua permanenza nel nucleo lo renderà instabile al punto che potrà decadere in un altro isotopo più pesante, producendo non solo l’oro, ma anche altri metalli di transizione come il rame, l’argento, lo zirconio e il piombo, ma questo avviene solo negli esperimenti alchemici più fortunati.

Può accadere che l’alchimista, per la trasmutazione del vile metallo in oro, può avere a disposizione solo elementi chimici con numero atomico superiori a quello dell’oro, come nel caso dell’idrargirio, conosciuto in tempi moderni come mercurio. In questo caso si può ricorrere al decadimento beta indicato con più, in quanto non è più un neutrone, ma un protone con carica elettrica positiva a decadere in neutrone-positrone ed emettere un neutrino positivo, che porta alla riduzione di una unità del numero atomico dell’elemento interessato. Qui il mercurio è pari ad 80, secondo la seguente reazione AZX → AZ-1Y + e+ mentre la sua massa atomica rimane invariata. Un bravo alchimista per trasformare realmente il vile metallo in oro, per prima cosa deve procurarsi una sorgente di neutroni liberi, ideale sarebbe una stella di neutroni chiamata Pulsar. Le Pulsar sono precisissimi orologi atomici stellari, che per la velocissima rotazione sul proprio asse sono chiamati “ultrarapide”. Si tratta del residuo di una stella massiccia collassata, dalle dimensioni di qualche chilometro, ma di enorme massa e campo magnetico cento miliardi di volte più intenso di quello terrestre. Ma il loro utilizzo crea difficoltà insormontabili per le smisurate energie rilasciate come raggi gamma e pertanto, per ragioni di sicurezza, è meglio, per il nostro alchimista, lasciar perdere il lungo viaggio verso una stella a neutroni. La seconda scelta potrebbe cadere su una vera e propria pietra filosofale capace di emettere neutroni, costituita da un'opportuna sostanza radioattiva come può essere il radio associato ad un elemento leggero come sorgente di neutroni come il berillio o il boro. Si tratta di una vera e propria pietra filosofale, ma ancora si discute sulla sua efficacia di operare la sperata trasmutazione di un elemento della tavola periodica in oro.

Forse le condizioni migliori per ottenere neutroni liberi per operare una trasmutazione del vile metallo in oro attraverso il decadimento beta è quello di ricorrere all’uso dei rettori nucleari oppure a particolari acceleratori di particelle, uno degli strumenti scientifici più grandiosi e sofisticati della tecnologia moderna. Tuttavia sono tecnologie che per i loro costi di costruzione e di utilizzo risultano al nostro ambizioso alchimista pressoché inavvicinabili. Lasciando il nostro alchimista alle sue inesistenti opportunità di diventare realmente ricco, possiamo pensare a Fred Hoyle intento a guardare il cielo stellato diversamente da come fanno spesso le coppiette innamorate e concentrarsi su una delle manifestazioni più energetiche che l’Universo possa esprimere, quella che gli astronomi chiamano la fase di esplosione supernova, individuandolo come il vero meccanismo universale di trasmutazione di elementi in altri elementi sempre più pesanti e che i fisici chiamano “nucleo-sintesi”. Spesso la fantasia descrive la realtà, soprattutto quando questa è lontana da chi guarda: nel 1957 il nostro F. Hoyle insieme a W. A. Fowler e in collaborazione con Geoffrey Burbidge e E. Margaret Burbidge, astronomi di Cambridge, in Review of Modern Physics (Recensioni di Fisica Moderna) passato alla storia come carta B2FH, caposaldo della moderna astrofisica, descriveva come tutti i nuclei atomici più pesanti del litio fino all'uranio, erano generati per nucleo-sintesi nelle stelle e non durante il Big Bang, indicando che la maggior parte degli elementi chimici, tra cui carbonio e ossigeno, elementi essenziali di cui siamo fatti noi umani, sono di derivazione stellare, infatti la tesi principale dell’articolo era "We Are All Stars Dust". La comunità accademica scientifica non perdonò mai a F. Hoyle le sue polemiche e stravaganti avventure scientifiche e tutti devono sapere che la fantasia nelle scienze ufficiali è difficilmente tollerata: nel 1983 al suo collaboratore, il fisico nucleare americano William Alfred Fowler fu assegnato il premio Nobel per la fisica, escludendo per sempre dalla ambita onorificenza il geniale Hoyle. E pensare che lo stravagante scienziato aveva descritto i primi rudimenti sulla teoria della nucleo-sintesi stellare già in alcuni articoli apparsi nel 1946 e 1954, ma purtroppo pubblicati su riviste non “blasonate” come invece fece, astutamente, il suo collaboratore americano W. A. Fowler, appoggiandosi anche alle importanti conoscenze della comunità scientifica della fisica nucleare californiana. Io personalmente sento di ringraziare F. Hoyle, che ci ha permesso di diventare un po' tutti alchimisti, anzi la mia è vera riconoscenza, visto che con il suo romanzo A come Andromeda, sceneggiato dalla RAI nel 1972, mi ha permesso di conoscere una giovane e bravissima Paola Pitagora, diretta magistralmente dal regista Vittorio Cottafavi e che dopo tanti anni ho avuto il piacere di incontrare personalmente.

Spero che i veri astrofici perdonino questo volo pindarico sulla loro storia recente, ma si tratta solo di storie che si ripetono in tutte le comunità scientifiche, dove la fantasia e l’imprevisto spesso non sono né contemplate né perdonate.

Alla prossima storia alchemica