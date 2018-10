Rubriche : la casa dei sogni



Nel centro storico appartamento luminoso e divisibile da ristrutturare

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:04

di essegi immobiliare

Nel centro storico appartamento luminoso da ristrutturare. Divisibile. Vendesi appartamento da ristrutturare, molto luminoso in zona di facile accesso, posti auto per residenti a breve distanza e a due passi dalle mura. L'appartamento, posto al primo piano, con ingresso da ampia loggia idonea per posteggiarci le biciclette, servito da cantina posta al piano terra rialzato. Si compone di: ingresso, disimpegno, due ampie sale, cucina, 3 camere, bagno e wc. . Classe Energetica G 162,60 kWh/anno.

Rich 210.000€



Per info:

Essegi Immobiliare - Centro StoricoVia Beccheria, 35 - Tra P.zza Napoleone e P.zza San Michele.0583-469538centrostorico@essegi.lucca.itwww.essegi.lucca.it