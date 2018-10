Rubriche



Plus500: adesso con la demo si può investire in CFD

martedì, 23 ottobre 2018, 22:18

I contratti per differenza, comunemente abbreviati in CFD, sono la modalità di negoziazione sui mercati finanziari online più utilizzata. Essi permettono di replicare alla perfezione l’andamento di un asset sottostante e di avviare operazioni al rialzo o al ribasso allo scopo di ottenere plusvalenze.

Al di là di queste definizioni tecniche i CFD oggi permettono a milioni di persone di entrare a far parte dei mercati finanziari grazie alla loro flessibilità e alla disponibilità della leva finanziaria che se posta nelle mani giuste è in grado di moltiplicare i profitti ottenibili dal trading, anche su singola operazione.

Plus500 è uno dei principali broker di trading online ad offrire i CFD oggi come oggi. Sulla sua piattaforma ogni giorno operano centinaia di migliaia di persone che impiegano i loro capitali personali facendo operazioni di investimento con i CFD.

Da qualche tempo Plus500 ha però scelto di variare i suoi servizi ai clienti offrendone uno molto originale e utile, stiamo parlando del conto demo attraverso il quale fare operazioni di simulazione della reale operatività con i CFD. Ora andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta.

Le potenzialità della demo sui CFD

Tantissime persone ogni giorno mettono a repentaglio i propri capitali con i CFD allo scopo di ottenere plusvalenze, ovvero di guadagnare il più possibile. Molti però lo fanno senza alcuna consapevolezza o esperienza e questo mette seriamente a rischio il denaro di cui dispongono. Non a caso molti realizzano soltanto perdite.

Per capire meglio il fenomeno e le tecniche per evitare le perdite abbiamo chiesto spiegazioni agli esperti di trading online di Edilbroker.it, loro ci hanno parlato di una soluzione che pochi traders utilizzano, ovvero la demo sui CFD. Si può comprendere meglio come funziona nella loro recensione: Plus500 demo.

Sul conto demo di Plus500 si può fare trading senza usare i soldi depositati sul proprio conto. Non cambia assolutamente niente e si possono usare i CFD normalmente con la differenza che quello che si guadagna e si perde non è altro che denaro virtuale.

Al momento dell’apertura del conto demo Plus500 mette a disposizione una somma di 20 mila euro in denaro virtuale che può essere utilizzata a piacimento dai traders per fare le simulazioni che preferiscono e capire quali sono le tecniche migliori di guadagno.

Usare la demo per un trading vincente

Con Plus500 e il suo conto demo il trader medio ha finalmente l’opportunità di colmare quel gap che lo distanzia dai big players del settore: vale a dire l’esperienza. Solo con una buona dose di esperienza si ottiene la capacità di fare previsioni giuste sui movimenti di mercato e quindi fare investimenti consapevoli e vincenti.

Usare i CFD comporta un considerevole rischio di perdita che non può essere sottovalutato facendo operazioni di trading improvvisate. Con il conto demo è possibile cominciare a vivere il trading professionalmente per questo è così consigliato il suo utilizzo da tutti gli esperti del settore.

Approfittare di questa opportunità gratuita è la scelta giusta per tutti quegli aspiranti operatori finanziari che non vogliono sprecare le proprie risorse economiche.