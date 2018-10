Rubriche : lettere alla gazzetta



"Puzza insopportabile dalla zona del depuratore"

sabato, 27 ottobre 2018, 09:30

di comitato paesano di tassignano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa denuncia del comitato paesano di Tassignano in merito ai cattivi odori che arriverebbero dalla vicina zona del depuratore.



"Ormai da tempo gli abitanti di Tassignano sono spesso costretti a convivere con odori nauseabondi provenienti da est, pare originati dal depuratore ubicato in località " Casa del Lupo" nel comune di Porcari e gestito dalla SpA Aquapur Multiservizi, esalazioni che causano un forte disagio alla popolazione e la costringono a tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni.



Una situazione che perdura da anni ma che negli ultimi tempi si sta intensificando provocando un diffuso malcontento fra gli abitanti non più disposti a tollerare in silenzio questo stato di cose anche in considerazione del fatto che, se la fonte del problema sollevato è il depuratore pubblico di "Casa del Lupo ", si tratta di una questione che si trascina da anni con ripetute promesse di finanziamenti destinati alla copertura delle vasche di depurazione, finora rimaste purtroppo lettera morta.



Pertanto, il Comitato di Tassignano rivolge un pressante appello alle autorità competenti ad iniziare dai sindaci di Porcari e di Capannori, affinché mettano in atto tutti gli interventi necessari a risolvere la problematica che, oltre a causare disagi agli abitanti di Tassignano e zone limitrofe, appesta l'aria pure nella zona del casello autostradale del Frizzone che è la portad'accesso principale della Piana, costituendo un pessimo biglietto da visita per i turisti che vengono a vedere ed apprezzare le attrattive del nostro territorio".