Rubriche : pensieri rossoneri



"Quaterna secca sulla ruota di Lucca..."

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:58

di luca borghetti

Tifosi rossoneri,

I brutti anatroccoli di Vercelli si trasformano in cigni e in tre giorni fanno il miracolo trasformando il muro sardo in un ampia superstrada a 4 corsie. I miracoli del calcio. Avevamo appena finito di imprecare contro arbitra e un approccio sbagliato della squadra davanti al Real Gozzano e in appena 72 ore una squadra rinfrancata e di certo tonificata da un superlativo de Feo e da un irriconoscibile ( in senso positivo) Bortolussi fanno apparire i sardi una compagine da partitella infrasettimanale.

Questa e' una squadra che ha bisogno anche di tempo per conoscersi e amalgamarsi con un una fase estiva che di fatto e' cominciata un mese dopo le altre con giocatori che provengono da percorsi professionali davvero distanti fra loro, per cui quello che dovevamo fare in agosto lo stiamo facendo adesso dando un senso alla discontinuita' dimostrata fino ad oggi.

Le potenzialita' ci sono cosi come i margini di crescita ed e' un enorme dispiacere non vedere questa squadra lottare a penalita' zero con le altre, ma questo problema . ahime', ci fara' fare un campionato diverso. Gia' un campionato diverso.......fortunatamente o meno siamo in tanti a condividere la follia di quest'anno, e' un campionato che diventera' degno di chiamarsi tale solo quando sara' finito, si perche con tutti i recuperi , i ricorsi , i cristi e le madonne faranno rendere realistica la classifica solo all'ultima giornata, eventuali avvocati permettendo, ....una storia infinita.

Eventi che non fanno che aumentare il divertimento di Lord Gandalf e Johnny il bassotto, due maestri del caos organizzato e che a causa della loro vetusta' non hanno nulla e nessuno a cui rendere conto tranne che a quegli insignificanti (per loro) frequentatori delle gradinate. Speriamo per davvero di vedere i titoli di coda per una gestione davvero bizzarra e......fermiamoci qui.

All'orizzonte pero' le 174 trattative intavolate non permettono di intravedere un granche' di buono vuoi per la segretezza assoluta vuoi per i vari curriculum dei vari gruppi d'interesse che non sembrano esser proprio inni alla passione e alla gioia calcistica. Purtroppo dopo la scellerata estate 2018 dovremo solo essere spettatori di questo avvicendamento (sempre ammesso ci sia).

Intanto stiamo accanto a questi ragazzi e al mister che meritano davvero una bella stendinovescion per la bellissima partita i ieri sera. Con i risultati riporteremo anche un po' di gente allo stadio. Quella che tifa e che non si lagna pero' e Dio solo sa quanto ce ne sia di bisogno. Forza Ragazzi . Forza Pantera.

Luca Borghetti - IL PROFESSORE ROSSONERO