Rubriche : lettere alla gazzetta



"Riapre il Tenucci, per la città un segnale di riscossa"

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:00

di umberto sereni

Umberto Sereni, professore di storia e cultore della lucchesità, in occasione della riapertura del Tenucci in via Fillungo, prevista per sabato 13 ottobre alle 10, ha voluto buttare giù questa lettera aperta:

Impossibilitato ad intervenire, perché sono a Londra per una visita alle mostre sulla guerra dell’Imperial War Musuem, ci tengo ad essere presente con un messaggio alla riapertura del negozio di Umberto Tenucci fissata per sabato 13 ottobre.

Per la vicenda della città, ed in un certo senso, quindi, anche per la sua storia, la riapertura del Tenucci, così con affetto lo chiamano i lucchesi veraci, rappresenta un evento carico di significati. Tutti positivi e che meritano di essere sottolineati.

Per quanto posso cerco di farlo, avviando alcune considerazioni che, mi pare, meritino una qualche attenzione. Intanto bisogna evidenziare che la riapertura del Tenucci è insieme un fatto privato – appartiene ad Umberto, alla sua famiglia, agli amici che lo sostengono (primo fra tutti Paolo Del Debbio) – e un fatto pubblico che coinvolge la città nella sua effettiva dimensione di comunità e che produce benefici effetti sulla sua immagine e la sua vocazione di luogo del commercio.

Di questa duplice dimensione conviene che si parli. Per quello che ha rappresentato e rappresenta la famiglia Tenucci nella storia del commercio lucchese, la forzata chiusura dei negozi, con le scene che l’hanno accompagnata (pignoramento e vendita all’asta) ha inferto una ferita tremenda alla sua rispettabilità e come un calvario doloroso quanto immeritato l’ha vissuto sulla sua pelle Umberto Tenucci. Se ha potuto resistere a quella bufera è stato soprattutto perché sorretto dalla assoluta certezza di non aver compiuto atti tali da motivare quanto gli stava succedendo. Di grande aiuto è sicuramente stato il sostegno della famiglia che ha condiviso con lui quei tristi frangenti e mai gli ha fatto mancare la piena fiducia nel suo operato. Ed ugualmente importante è stata la solidarietà in vario modo manifestata dagli amici, che hanno saputo dare effettiva testimonianza di un sentimento - l’amicizia - più spesso dichiarato che praticato.

Per Umberto, per i suoi cari, per gli amici la riapertura del 13 ottobre è una grande festa. Festa di riscatto e di riabilitazione che è più bella ed più autentica se viene vissuta con lo spirito giusto: lasciando perdere i pur motivati risentimenti, non dando ascolto alle macerate ansie di rivalsa, ma predisponendosi ad inaugurare un nuovo capitolo della vita, che è bella e degna di essere vissuta come un meraviglioso dono. Per ripetere Pascoli: “La nube che fu nel giorno più nera è quella che vedo più rosa sul far della sera.”

Il ragionamento sulla dimensione cittadina della riapertura del Tenucci si svolge intorno ad un passaggio molto semplice: le città, i loro commerci crescono e si sviluppano per effetto di un circolo virtuoso: da sempre, da che mondo è mondo, le cose vanno così. E’ un meccanismo ferreo: la ricchezza, l’opulenza, la buona salute si accrescono per effetto di un processo moltiplicatore. Del resto, come non sottolinearlo, che tutta l’economia gira su questo perno: un nucleo di positività che si espande e sollecita emulazione virtuosa. Tradotto in termini più terra terra: così come un fallimento, un negozio che chiude, una saracinesca che si abbassa generano effetti depressivi su tutto l’ambiente e ne preparano il cedimento, un negozio che apre, e ancor più se riapre, un’attività che riprende, un movimento che si riscuote sprigionano quello spirito positivo che poi si traduce in una benefica provvidenza che ha la forza di cambiare il corso delle cose.

Se questo è vero, ed io sono certo che è vero, va da sé che la riapertura del Tenucci è come una trasfusione di vigore che viene a caricare di energia il complesso della vita di Lucca. E’ un messaggio di positività che si diffonde dalle antiche mura per dare l’annuncio che la città è ancora vitale e che non è ancora giunto il tempo del suo declino.

Forse mai come nel nostro tempo, quando si appalesano le difficoltà del lungo ciclo del commercio cittadino, per l’effetto di una perniciosa congiunzione di fattori esterni – il proliferare dei centri commerciali ed ancor più le vendite tramite internet - e situazioni locali - la carenza di infrastrutture di accoglienza, le fastidiose difficoltà di accesso e di sosta nel cuore delle città - sempre più grandi correnti di traffico sono portate ad evitare le antiche città dei commerci, il segnale che può venire dalla riapertura di un negozio che è stato la storia del commercio cittadino può avere la forza di una chiamata alla riscossa, di un ritorno di fiducia, di una ripresa di volontà.

Città dalla storia secolare Lucca ha conosciuto alti e bassi, periodi di splendore e tempi di tristezza, ma ha sempre saputo trovare in sé la forza per risollevarsi, per riprendere il suo cammino di comunità operosa dignitosa.

L’avvenimento che si festeggia il 13 ottobre in via Fillungo sia propizio di nuove avanzate, sia l’annuncio di una rigenerazione che è nei cuori dei lucchesi.

Tanti auguri a Umberto e Carla Tenucci, alla loro famiglia e agli amici Paolo Del Debbio e Sally Monetti che si sono associati a lui per questa bella e nobile avventura.