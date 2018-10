Rubriche



Riattivata ad ottobre la linea Piombino-Olbia, trasporterà merci e persone

mercoledì, 10 ottobre 2018, 21:58

La nota compagnia di trasporto via mare Moby ha annunciato ufficialmente che dal mese di ottobre verrà riattivata la linea Piombino-Olbia che sarà dedicata al trasporto di persone e merci. Le navi della compagnia tornano così a solcare il mare lungo la tratta tra il porto toscano e il nord est della Sardegna, con una percorrenza che diventa annuale e non sarà più solo dedicata al trasporto delle merci, ma anche alle persone.

La conferma è arrivata direttamente dal Gruppo Onorato Armatori, con una nuova offerta che avrà la funzionalità di generare nuovo traffico da e per il territorio e di aiutare il processo di destagionalizzazione del turismo in arrivo nel territorio sardo. Una linea che è attiva dal 31 maggio scorso e che permesso il collegamento tra le due città in sole cinque ore, una delle linee più rapide per raggiungere l’isola.

Onorato Armatori è un gruppo che mette a disposizione nel 2018 4 mila partenze, fino a 24 al giorno verso la Sardegna, mettendo a disposizione soluzioni funzionali e di qualità per ogni genere di trasporto, sia persone che merci.

Un potenziamento dei trasporti da e per la Sardegna che è stato pensato anche in vista dell’incremento dei numeri che la regione sta riscontrando per quello che riguarda il turismo. Visitatori italiani e stranieri che non si concentrano solo nel periodo estivo per ammirare le bellezze delle spiagge e del mare locale, ma anche per conoscere l’intero patrimonio storico culturale, enogastronomico e ricreativo che la terra sarda mette a disposizione. Un turismo in crescita anche al di fuori del periodo estivo, grazie alle promozioni e offerte che riguardano sia le strutture ricettive che i traghetti per la Sardegna, con Moby sempre in prima fila nel garantire promozioni vantaggiose e un viaggio confortevole e veloce grazie a navi di ultima generazione.

Il potenziamento della tratta viene incontro anche alle esigenze della città di Piombino, che da qualche tempo è vittima di troppe promesse mancate e di troppi impegni disattesi. Moby ha deciso di fornire un forte segnale alla città, collegando Piombino a Olbia con una nave in grado di trasportare non solo merci ma anche passeggeri. Questa corsa andrà ad affiancarsi alle due aggiuntive giornaliere dirette al porto sardo, un luogo su cui l’azienda ha deciso di puntare con i propri servizi di qualità per il trasporto via mare.

Una mossa che il Gruppo Onorato Armatori identifica come fondamentale per allungare la stagione delle tariffe low cost. In questo modo il porto di Olbia sarà raggiungibile, oltre che da Livorno, anche da Piombino, con i passeggeri che potranno usufruire di promozioni speciali che sicuramente invogliano a visitare la bellissima terra sarda anche al di fuori del periodo delle vacanze estive.

Un’offerta, quella Moby, che vede partenze e arrivi dalle principali città della Sardegna quali: Arbatax, Cagliari, Olbia, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura, che collegano oltre che i porti toscani anche quelli di Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo.