Riscoprire la tradizione per appassionarsi ancora oggi: i festival alternativi di Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:11

Tra i tanti motivi per cui è nota Lucca, ci sono sicuramente i suoi festival, rinomati e conosciuti in tutta Europa. Ma la città offre anche tante altre occasioni per svelarsi e riuscire a mostrare i legami con le sue tradizioni e le sue usanze.

Lucca, terra di festival e manifestazioni

Lucca è famosa per alcuni dei festival più importanti d’Italia: il Lucca Comics & Games, noto più semplicemente come Lucca Comics, riunisce appassionati di fumetti e gaming da tutta Italia e non solo, è infatti considerata la più importante manifestazione del settore a livello europeo; anche per l’edizione 2018 è previsto un grande afflusso di visitatori che inevitabilmente portano beneficio anche alla città. Allo stesso modo anche il Lucca Summer Festival è atteso dagli amanti della musica per le sue line-up incredibili ricche di gruppi e musicisti famosi. Ma ciò che sfugge a molti è che Lucca offre anche tantissime alternative incentrate sulle tradizioni del territorio: dalla Marcia delle Ville ai Mercatini in Cortile, passando per il festival gastronomico noto come Il Desco, la valorizzazione della tradizione toscana è centrale nel panorama delle manifestazioni ricorrenti lucchesi. La città si presta ad animarsi grazie alle iniziative nate per valorizzare le sue tradizioni, fra ville incantevoli e piazze raccolte, ed è sempre pronta a farsi scoprire ancora una volta da turisti e curiosi, ma anche dai suoi stessi abitanti.

La tradizione passa per la gastronomia: alla scoperta di antichi sapori e credenze

Il Desco è un festival gastronomico che si tiene da fine novembre fino a metà dicembre a Lucca, nella splendida cornice del Real Collegio e nel centro storico. Lo scopo della manifestazione, come anche quello della Festa del Pane, è esaltare e valorizzare i prodotti lucchesi, grazie a ingredienti e ricette della tradizione più antica toscana. Anche Lucca, come molte città storiche d’Italia, è legata infatti a tradizioni e leggende radicate da secoli: non ci sono solamente i misteri delle statue e del labirinto della Cattedrale di San Martino raccolti da La Nazione, ma anche una serie di leggende legate alla tavola dovute a Santa Zita da Lucca, la patrona protettrice di casa, domestiche e cameriere. Si narra che la donna, mentre era in servizio come domestica presso un tessitore di Lucca, avesse nascosto nel grembiule cibo da portare ai poveri; alla richiesta del padrone di mostrarle cosa nascondesse il cibo si trasformò in fiori e fronde per miracolo, scagionando la futura santa. La serie di superstizioni toscane legate alla tavola e al cibo è lunga: si dice che porti sfortuna trovarsi seduti in 13 o rovesciare olio e latte, ma in realtà, come emerge dalla ricerca di Betway.com, è possibile rintracciare su tutto il territorio italiano e non una lunga serie di superstizioni sulle azioni che attirano fortuna (e sfortuna!). In fin dei conti, mantenere vivo il ricordo di tradizioni e credenze è sempre utile per trasmettere l’identità e le usanze di un luogo, proprio come testimonia la raccolta del portale Ilcomuneinforma.it: l'archivio del sito riporta usanze e leggende suddivise per regione.

Un salto nel passato tra ville e mercatini tipici

Il territorio lucchese, con le sue bellissime ville, è al centro della manifestazione podistica Marcia delle Ville, che si tiene ogni anno a fine aprile. La corsaè pensata per dare ancora maggior risalto alle varie ville che si trovano nei dintorni di Lucca, con varie tappe che permettono ai partecipanti di immergersi in un ambiente suggestivo, quasi come un vero e proprio salto nel passato. Tutti possono partecipare alla marcia in quanto sono previsti vari stop in base ai km percorsi, e per tutti sono a disposizione dei piccoli punti ristoro che offrono prodotti tipici dei dintorni. Un’altra manifestazione pensata per enfatizzare e valorizzare Lucca e i suoi abitanti è Mercatini in Cortile: per tre volte all’anno, ad aprile luglio e dicembre, i cortili del Foro Boario si animano di bancarelle e stand che espongono oggetti vintage e artigianato tipico lucchese, nel nome dell’attenzione all’ambiente e al riciclo.

Lucca non regala dunque solo i festival tra i più famosi in Europa, ma anche tante piccole iniziative studiate per valorizzare il territorio e mantenere viva l’attenzione alle tradizioni di una terra antica come la Toscana.