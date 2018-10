Rubriche : lettere alla gazzetta



S. Concordio, la nuova scuola, Colucci e la telefonata dell'assessore Vietina

martedì, 30 ottobre 2018, 13:38

di francesco colucci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da Francesco Colucci e relativa alla polemica per l'annunciata costruzione di una scuola a S. Concordio in uno dei pochi spazi verdi esistenti:

Ieri, suona il telefono: è l'Assessora Vietina, mi chiama per la scuola che vuole costruire nel Parco giochi e a verde di San Concordio, che mi vede contrario.

Non è mio costume diffondere conversazioni private e non lo farò neppure questa volta, per doveroso rispetto.

Cito la telefonata solo per aprire "in concreto" una considerazione generale, sui falsi miti che stanno distruggendo la sinistra italiana, succube di teorie catto-comuniste ancorate a concezioni leniniste e a teorici dogmi, che continua ad ignorare l'urgenza e la concretezza dei bisogni primari di un popolo. Non si può essere ciechi su quanto sta succedendo in Italia e nel Mondo, su un populismo galoppante che deve essere affrontato, da sinistra, con un riavvicinamento ai bisogni essenziali della popolazione interpretandone le aspettative e le ansie.

Non si risponde al populismo becero e superficiale arroccandosi in verticistiche ed aristocratiche scelte intellettualoidi, ma ascoltando umilmente le esigenze della gente, confrontandosi senza dogmi e presunzioni. E anche la "destra storica" non si può far risucchiare dall'inferno sovranista e deve reagire, rifomandosi.

Ci vogliono aria e idee nuove per rifondare la sinistra, la destra, l'Italia e l'Europa.

Tocca certo ai giovani, per noi anziani è doverosa solo la testimonianza.

Gli Amministratori pubblici devono tornare ad essere in simbiosi con i cittadini, in un rapporto continuo che non può più essere quello di "professorini" che dottamente insegnano il loro "buono" e gli altri che obbediscono in silenzio.

Ecco la morale che discende da questa scuola e da questa telefonata:

Da una parte il grido di dolore di un quartiere già bastonato da una edificazione violenta, attraversato da un assurdo e oppressivo traffico da tangenziale, che chiede di salvare l'unica zona verde, per ragazzi e anziani, da anni di lavori edili prima e di traffico gestionale dopo, per una nuova scuola in una zona peraltro già servita, mentre decine di altre scuole del Comune giacciono abbandonate o sottoutilizzare.

Dall'altra un aristocratico dicktat: questa scuola è un grande progetto innovativo, di avanguardia, di sperimentazione: una scuola nel parco, per le generazioni future.

Il cittadino in questo momento vuol difendere quel poco che ha e i quartieri a Lucca non hanno certo avuto molto in questi anni e San Concordio è uno dei più tartassati.

Vi è una piccola ma enorme differenza fra costruire un scuola nuova con un grande parco accanto e edificare una scuola in una piccola area a verde, già esistente.

Sembra la stessa cosa, ma non è così, mi creda, Assessora.

Questa Giunta ha vuoti di memoria. Dovrebbe ricordarsi come solo pochissime centinaia di persone hanno consentito, per scelta laica, al Sindaco Tambellini, di essere rieletto in un ballottaggio che non avrebbe vinto mai.