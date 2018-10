Scuola a S. Concordio, lettera aperta all'assessore Vietina

Rubriche : lettere alla gazzetta



domenica, 28 ottobre 2018, 22:02

di francesco colucci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Francesco Colucci, dei Socialisti e Riformisti per l'Europa, sulla nuova scuola che sarà edificata in un'area a verde a San Concordio:

Lei vuole edificare un plesso scolastico nell'unica zona a verde e in parte attrezzata con parco giochi e panchine, di San Concordio.

In questa parte del quartiere, la più ampia, sono stato realizzati negli ultimi vent'anni migliaia di appartamenti, nuove viabilità, le vie Consani, Ingrellini e Formica sono divenute trafficatissime arterie di scorrimento: una nuova circonvallazione veloce per l'autostrada e il sud-ovest di Lucca. E del casello di Mugnano non si sente più parlare

Quel parco verde e quel parco giochi sono l'unico polmone di pace e di relax di tutto il quartiere, ragazzi che giocano, anziani che passeggiano e riposano sulle panchine, cittadini che portano a passeggio, senza pericoli, i loro cani.

Lei ha il coraggio di dire che solo una parte verrà edificata. Ma Lei ha mai visto che cosa succede all'entrata e alla uscita di una scuola materna?. Le centinaia di auto che si disputano, motori accesi, i posti più vicini alla scuola per i propri pargoletti?

Lei aggiunge che oltre la scuola sarà realizzato un centro civico, allargando in peggio ad altre ore della giornata e della sera l'invasione di auto nell'unica zona a verde esistente.

Per giunta a 300 metri da li, esiste già una scuola materna che non sembra avere problemi di sovrappopolamento ma che alla bisogna potrebbe benissimo venire allargata, senza edificare nuovi edifici..

Perché non allarghiamo questa vecchia scuola?

Le sembra il momento di buttare via soldi pubblici per edificare nuove cattedrali nel deserto....anzi nel raro verde pubblico esistente?