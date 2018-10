Rubriche



Settimana bianca: come organizzarsi al meglio e dove andare

martedì, 23 ottobre 2018, 18:21

Se stai pensando si fare un viaggio fuori porta sulla neve con la famiglia sei ancora in tempo per organizzarti. Molte strutture si sono già riempite e se vuoi trovare posto nelle migliori è bene non aspettare oltre. Le località turistiche per le vacanze sulla neve sono tante nell’arco alpino, ma quelle che possono soddisfare le esigenze di una famiglia con dei bambini si contano sulle dita di una sola mano. Con i bimbi, infatti, le esigenze si moltiplicano e quindi nel valutare gli hotel e le mete, i parametri diventano ferrei.

Probabilmente, se hai una famiglia con dei bambini ancora piccoli, starai escludendo le cittadine troppo costose (in tanti è indispensabile fare bene i conti!) e quelle troppo caotiche. Ti occorre tranquillità, oltre che divertimento e servizi sicuri, oltre che variegati. Se hai passato in rassegna tutte le proposte è probabile che anche tu, come tanti, stia valutando di fare le vacanze sull’altopiano della Paganella, ad Andalo.

Gli hotel 3 stelle Andalo a misura di famiglia qui sono diversi, anche se solo alcuni sono dei veri e propri family hotel che possono soddisfare davvero ogni tua necessità. Questa soluzione è l’ideale perché avrai non solo un hotel con una moltitudine di strutture e servizi ad hoc per i tuoi piccoli e per te che te ne devi occupare, ma ti troverai in una città in cui i bambini sono gli ospiti per eccellenza.

Family hotel: un sospiro di sollievo per te

Scegliere un family hotel che faccia magari anche parte del club di strutture Andalo for family è una garanzia per te, perché ti permetterà, nel limite del possibile, di prevenire problemi e imprevisti. Queste strutture alberghiere ti permettono di usufruire di diversi servizi.

Accanto a cose indispensabili come lettini, culle, scalda-biberon, vaschette per il bagno, seggioloni, passeggini etc. avrai la possibilità di affidare il tuo bimbo al miniclub dell’hotel che lo farà giocare insieme ai piccoli amici negli spazi adibiti per questi all’interno della struttura. Giochi, giocattoli, libri, cartoni intratterranno le bande dei giovanissimi ospiti che si divertiranno davvero tantissimo.

Nel family hotel si sentiranno totalmente a proprio agio, tanto che riportali a casa terminata la settimana sarà un vero peccato. Il menù prevederà una sezione specifica per i bambini ospiti del ristorante, cosicché mangeranno con gusto e saranno pieni di energie.

Attività, intrattenimenti e divertimento a misura di bimbo

Andalo non è solo una delle cittadine di montagna più belle che ci siano, ma è anche una delle poche a poter essere considerata a misura di bimbo. Le attività e gli intrattenimenti per i piccoli turisti, infatti, sono tantissime e la noia qui davvero non trova spazio. Per giocare e divertirsi con la neve ci sono aree dedicate con gonfiabili, piste e giochi divertentissimi, in alternativa si può scivolare sul ghiaccio nel palazzetto di pattinaggio.

La Biblio-Igloo, una biblioteca con libricini di vario genere per i bambini è riscaldata e consente di stare un po’ al calduccio mentre mamma e papà si riposano dai giochi sulla neve. Al calare del sole le casette di legno in centro servono cioccolata e golosità, da gustare mentre si fanno un po’ di spese o si fa una passeggiata.