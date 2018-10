Rubriche



Studi legali e lavoro subordinato: la commissione giustizia valuta riforme

martedì, 2 ottobre 2018, 12:50

Fino ad oggi l’argomento è stato un tabù: non si è ritenuto possibile inquadrare la professione forense nell’ambito del lavoro subordinato. I motivi ostativi considerati erano diversi: in primis gli avvocati e la categoria forense in generale ritenevano in tal modo leso il prestigio degli stessi, sebbene alcune eccezioni fossero concesse. In secondo luogo non era da sottovalutare l’argomento correlato alla circostanza che una professione intellettuale come tale connotata, anche giuridicamente, da stringenti profili di autonomia decisionale, potesse trovare un inquadramento felice nell’ambito del lavoro subordinato. In esso infatti l’autonomia del lavoratore è posta sui binari della direzione e del coordinamento del datore di lavoro.

Si sa però, i tempi cambiano e la prassi spesso anticipa l’adeguamento normativo: il proliferante numero di avvocati in cerca di cause è un triste dato di fatto, e spesso non tutti sono in grado di gestire la professione in modo autonomo, dotandosi di mezzi, strutture ed immobili costosi e senza alcun supporto. Nel 2017 il numero di avvocati esercenti la professione è salito ad oltre le trecentomila unità: un numero impressionante anche e soprattutto se paragonato a quello delle altre realtà europee.

Di fatto oggi sono la gran parte gli avvocati che si trovano costretti a lavorare come dipendenti in studi professionali, sobbarcandosi gli oneri e le incertezze correlate all’apertura di una partita I.V.A. e senza alcuna garanzia paragonabile, lavorativamente, a quella dei lavoratori subordinati, tutelati dai Contratti Collettivi Nazionali e dai sindacati di categoria.

Il disegno di legge avrebbe dunque la finalità di dare un colpo di spugna alle situazioni paradossali di chi, pur lavorando di fatto come dipendente in uno studio professionale, non ha modo di regolarizzare la propria posizione peraltro espressamente vietata e sanzionata giuridicamente anche dal codice deontologico forense.

Sarebbe così possibile la redazione di un Contratto Collettivo Nazionale di categoria in cui verranno stabiliti tutti gli aspetti correlati al rapporto fra dipendente avvocato e datore di lavoro – studio professionale.

In riferimento all’attuazione della riforma abbiamo chiesto un parere all’avvocato Tassitani di Padova, il quale ha manifestato cauto ottimismo. Sebbene astrattamente la professione forense possa non apparire quella più avvezza alla subordinazione, i tempi corrono e la legislazione deve tenere il passo degli stessi. Appare infatti anacronistico e poco coerente accettare un ambiente lavorativo nel quale, sebbene non legalmente riconosciuto, il lavoro subordinato domina gli studi professionali. L’avvocato – dipendente nella realtà di oggi non ha alcuno dei vantaggi connessi con la subordinazione: non esiste un minimo salariale, non è prevista una disciplina in ordine al licenziamento né in ordine all’orario di lavoro.

Paradossalmente nella società odierna è più “comoda” la posizione del lavoratore subordinato che non quella del libero professionista. Il prestigio delle professioni è il più delle volte o appannaggio del passato o mera impressione: sono tanti gli avvocati che ad oggi preferirebbero veder regolarizzata la propria posizione di lavoratore subordinato piuttosto che inseguire un’autonomia professionale che, dato il numero di colleghi e concorrenti, appare un miraggio molto difficile da raggiungere, se non altro nei primi anni di attività professionale.