Escrementi di volatili, lasciate ogni speranza voi che... parcheggiate

martedì, 16 ottobre 2018, 18:58

Tifosi rossoneri, nonostante le 24 ore trascorse l'incazzatura non è ancora smaltita, anzi se niente c'è è perfino aumentata mettendo sul piatto delle valutazioni la pochezza della struttura tecnica del Gozzano e le vaste dosi di inesperienza matricolare dei ragazzotti piemontesi

sabato, 13 ottobre 2018, 17:34

Riceviamo da 34 cittadini lucchesi e volentieri pubblichiamo una lettera aperta a sindaco e consiglieri di tutto lo schieramento politico, che ha per tema la richiesta di riequilibrare le esigenze dei residenti con quelle dello sviluppo commerciale e turistico della città

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:00

Umberto Sereni, professore di storia e cultore della lucchesità, in occasione della riapertura del Tenucci in via Fillungo, prevista per sabato 13 ottobre alle 10, ha voluto buttare giù questa lettera aperta

mercoledì, 10 ottobre 2018, 21:58

La nota compagnia di trasporto via mare Moby ha annunciato ufficialmente che dal mese di ottobre verrà riattivata la linea Piombino-Olbia che sarà dedicata al trasporto di persone e merci

martedì, 9 ottobre 2018, 15:26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un nostro abituale lettore che ci invita a lanciare un appello per reperire i soldi necessari alla sepoltura del clochard morto a giugno

martedì, 9 ottobre 2018, 11:41

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione fotografica ricevuta stamattina da un passante per via M. Rosi, che è rimasto tristemente sconcertato nel trovare, verso le otto, un forno a microonde abbandonato per strada accanto ad un cestino