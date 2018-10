Rubriche : pensieri rossoneri



"Un lampo poi... il buio... "

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:40

di luca borghetti

Tifosi Rossoneri,

La partita di ieri ha ahimè riportato tutto l'ambiente rossonero alla triste realtà che spesso la serie C cinicamente ci propone con regolare cadenza, la truppa di Favarin segna un passo indietro anzi due, e perde un'occasione notevole che era quella di distanziare il Cuneo nostro diretto concorrente di ambasce federali.

Le motivazioni della prestazione non le sappiamo ed e' bene che restino all'interno degli spogliatoi, fuori abbiamo visto una squadra forse fin troppo gasata dal vantaggio iniziale con De Feo e giocare con un po' di presunzione che ahimè a queste latitudini non e' concessa.

Quando le prestazioni prendono questa piega, e possiamo ringraziare la dea bendata che non sia finita peggio, con i piemontesi che macinano gioco creando palle gol su palle gol rischiando di vincere anche meritando, e' bene incassare il punticino e resettare di volata.

Intanto sul fronte federale le barzellette continuano, il tanto atteso deferimento per la storia delle fidejussione pare andato nel limbo dimostrando che la lega non sa che pesci prendere con altre penalizzazioni che si potrebbero sommare a quelle estive, e si ha l'impressione che nulla accada ( buon per noi) in barba a tutti i minacciosi proclami perfino del Presidente in persona, mettendo la ciliegina sulla torta delle comiche che si trascinano dallo scorso luglio.

Sul fronte delle comiche interne, oltre alle comiche nazionali, in religioso silenzio, Lord Gandalf e' entrato in possesso mediante il solito giochino delle scatole societarie di un ulteriore fetta delle quote restanti arrivando fino al 99% lasciando l'ultimo giapponese con il residuo 1%, ed eliminando qualsiasi forma di opposizione ad un eventuale cessione di quote. Ovviamente le congetture sulla vendita (????) sono molteplici come la solita ipotesi Belardelli, poi di nuovo Bettucci e Boreas, poi i romani ma purtroppo a noi tifosi altro non e' consentito che lo sfoglio della margherita .

Ora la prossima settimana ricomincia il giochino delle tre partite alla settimana che forse abbiamo pagato proprio ieri con mancanza di alternative su uomini stanchi o a lungo inattivi. Pare arrivi Perico un difensore esperto utile come il pane per il futuro. Da lunedi in poi saranno solo battaglie per uomini veri e in trincea solo i tifosi e questi giovanotti vestiti di rossonero. Forza Ragazzi.Forza Pantera.

IL PROFESSORE ROSSONERO - Luca Borghetti