Una 'cacofonia culturale'

martedì, 23 ottobre 2018, 22:43

di Marco Reggiani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci da un lettore che affronta una problematica attuale attraverso una comparazione/interazione decisamente originale:

Se per certi aspetti la cacofonia è considerata un’accozzaglia di parole o suoni che vanno a rendere sgradevole l’armonia di una frase o di una melodia, da un punto di vista prettamente umanistico possiamo osservare, ponendo particolare attenzione alla società in cui viviamo, che la cacofonia, intesa come vocabolo, può essere utilizzato per definire o –per usare un eufemismo- etichettare un contesto ben preciso.

Questa breve riflessione mi ha portato a foggiare un termine se vogliamo nuovo, che abbraccia con estrema umiltà due voci diversamente considerevoli come, appunto, cacofonia e cultura. Con cacofonia culturale ho inteso sintetizzare l’aspetto più torbido dell’attuale società, intesa come insieme globale.

Quindi un effetto sgradevole provocato dall’accostamento di “culture” diverse fra loro. La severità che è venuta a crearsi in questi ultimi anni, ha inasprito non solo l’etica comportamentale –e quindi la pratica- ma anche la morale, il pensiero e l’ideologia della cultura intesa come civiltà in essere. Questa disconnessione etnologica non è poi così distaccata dall’umanismo; se la dignità e il valore di un popolo si basa sull'abilità di determinare giusto e sbagliato appellandosi a qualità umane universali, particolarmente attraverso la razionalità, l’etnologia –e quindi il confronto- è l’esatta sintesi dell’uguaglianza morale.

Per questo motivo, la comparazione in sé, è la più alta forma di rispetto umanistico che due culture possano riscuotere. Ed ecco che da una “cacofonia culturale” passiamo ad una “eufonia antropologica” regolata olisticamente. Concludo, auspicando che all’interno della società in cui viviamo, l'effetto sgradevole provocato da certi accostamenti abusivi, possa quanto meno essere ostacolato da un libero insieme di pregevoli suoni, che si incontrano per la gioia di incontrarsi.