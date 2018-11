Rubriche : lettere alla gazzetta



Accattonaggio molesto in città: una consuetudine sempre più aggressiva

venerdì, 30 novembre 2018, 17:32

Caro direttore,

potrà sembrarle strano, ma qualche volta anche io ho bisogno di scrivere a qualcuno e chi, meglio di lei, può comprendere quanto mi è accaduto l'altra mattina in piazza San Michele.

Mi ero seduto sul marmo dello scalino di fronte alla farmacia, quando ho notato un extracomunitario di colore (nella foto) che stava chiedendo insistentemente l'elemosina ai passanti. Era lo stesso, peraltro, che una decina di minuti prima, fermato in via Beccheria da due carabinieri per un controllo, li aveva mandati a quel paese senza nemmeno fermarsi.

Al secondo e sempre più consistente tentativo di farsi dare qualcosa, ho afferrato il mio telefono cellulare e ho immortalato la scena trattandosi, tra l'altro, di luogo pubblico e di persone più che maggiorenni. A quel punto l'immigrato si è scagliato contro il sottoscritto agitando e agitandosi per farsi consegnare il telefonino così da cancellare la presunta foto scattata.

Al mio rifiuto, l'insistenza è diventata molto fastidiosa e dalle parole è passato ai fatti mettendomi le mani addosso per cercare di afferrare il cellulare. E' stato solo un accenno, perché poi è stato dissuaso a continuare. Accanto a me c'era una collega che ha assistito alla scena e che non aveva gradito il comportamento aggressivo e indolente della risorsa boldriniana.

Ma la cosa che mi ha colpito di più, è stata una donna che, trovandosi a passare in quel momento, si è fermata sentendo le voci dal tono più alto del normale e quando si è resa conto che l'immigrato era piuttosto su di giri, se ne è uscita fuori con, testuali, le seguenti parole: "Lasciate fare a me, io ci lavoro con queste persone e bisogna comprenderle".

Dire che sono rimasto basito è un eufemismo e infatti anche alla signora ho detto, papale papale, che se voleva fermarsi a parlare con lui che lo facesse pure, ma che io di comprendere l'arroganza, la supponenza, la prepotenza e l'ignoranza non avevo alcuna intenzione.

Ecco però, la cosa su cui vorrei soffermarmi: la signora, che presumibilmente lavorerà nel sociale, ha detto che noi bisogna comprendere, ma non dovrebbe essere, perdonateci, il contrario? Nel senso che se noi andiamo all'estero, in un qualsiasi paese diverso dal nostro, non sono gli abitanti e le autorità di quel paese che devono comprendere noi che arriviamo, ma noi che, andando lontano da casa nostra, dobbiamo rispettare usanze e costumi oltre a tutto il resto, di chi ci ospita.

Sta proprio qui l'enorme problema che rischia di portare l'Occidente e la nostra società a diventare una giungla senza regole. Comprendere non significa sottostare e nemmeno accettare passivamente quello che accade tutti i giorni davanti ai bar e ai forni della città e non solo da noi. Di questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione Tambellini che ha ridotto Lucca a una pensione completa per gente che non fa niente né farà mai niente per tutta la vita se non chiedere l'obolo. Con tutto quel che ne consegue.