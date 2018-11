Rubriche : lettere alla gazzetta



Acquedotto del Nottolini: "Assessore Marchini forse dovrebbe venire a vedere"

martedì, 20 novembre 2018, 19:27

di francesco colucci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste osservazioni, corredate dalle immagini, fatte da Francesco Colucci del Gruppo Socialisti Riformisti per +Europa a proposito delle condizioni in cui si trova l'acquedotto del Nottolini:

Una settimana or sono facemmo presente che un albero si era appoggiato alle arcate dell'Acquedotto Monumentale vicino all'autostrada e alla passerella pedonale. Vi era quindi pericolo per la stabilità del monumento e soprattutto per la incolumità dei passanti.

Ieri, finalmente, è venuta una auto privata e alcuni persone hanno abbattuto l'albero appoggiato sulle volte....poi sono andati via. La situazione di stamattina è documentata dalle foto allegate: altri alberi vicini pendono pericolosamente incerti: se cadere sul monumento, sull'autostrada, sulla passerella o sui passanti. L'albero abbattuto è stato lasciato in terra, parte nel fosso demaniale che porta le acque sotto l'autostrada verso l'Ozzeri.

Fosso che l'autostrade, su nostra segnalazione, ha provveduto in estate a pulire dei rifiuti e stasare per garantire il regolare smaltimento delle acque piovane che allagavano pericolosamente la base del monumento. Dobbiamo dire che autostrada ha pulito anche altri quattro sottopassi di acque li vicino, facendo un bel lavoro, che si rivelerà inutile se non saranno tolti i pezzi di albero.

Le foto di stamani, in allegato, documentano con orrore in che stato è stato lasciato il monumento accanto alla passerella autostradale e il pericolo ancora esistente.

Assessore Marchini forse dovrebbe trovare il tempo per venire a vedere.