Rubriche : lettere alla gazzetta



"Anche Lucca in un film di Bernardo Bertolucci"

lunedì, 26 novembre 2018, 14:07

di daniele lazzareschi

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, un ricordo di Daniele Lazzereschi sul registra Bernardo Bertolucci scomparso oggi all'età di 77 anni

Anche Lucca ricorda Bernardo Bertolucci. Non tutti forse sanno che nel 2000 venne girato a Lucca il film dal titolo "Il trionfo dell'amore" con la regia di Bernardo Bertolucci e di sua moglie. Il film, ambientato nel Settecento, ha visto diverse dimore della Lucchesia come Villa Mansi Villa Rossi Villa Oliva e altre location prestigiose. Io ho collaborato a questa realizzazione come in altri 17 film girati in Lucchesia con diversi ruoli da autista, location manager e aiuto regista. Proprio Bernardo Bertolucci mi volle ringraziare personalmente per la disponibilità mia e delle amministrazioni di Lucca e di Capannori per lo svolgimento delle riprese nelle dimore storiche e volle regalarmi, come si può vedere nella foto, un libro con tanto di dedica.

Ricordo che nel film fecero parte i nomi come Ben Kingsley e Mira Sorvino e altri nomi importanti internazionali.

Sicuramente arricchito il nostro patrimonio culturale portando nel mondo le nostre dimore e nostri paesaggi.

Ringrazio ancora Bernardo Bertolucci e lo ricordo ancora con grande affetto

Daniele Lazzareschi .