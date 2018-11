Cittadinanze onorarie: ai figli degli stranieri sì, alle campionesse italiane di basket no

Altri articoli in Rubriche

martedì, 20 novembre 2018, 21:15

E' successo a Federico Lanza, storico tifoso rossonero e commerciante. Domenica, nell'intervallo tra primo e secondo tempo, ha fatto una corsa da via Fillungo dove ha il negozio ed è giunto allo stadio per vedere la Lucchese

martedì, 20 novembre 2018, 19:27

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste osservazioni, corredate dalle immagini, fatte da Francesco Colucci del Gruppo Socialisti Riformisti per +Europa a proposito delle condizioni in cui si trova l'acquedotto del Nottolini

martedì, 20 novembre 2018, 16:46

Aprite bene le orecchie cari amici, il Guercio è tornato! Pronto come sempre a raccontarvi grandi verità. E a rivelare finalmente la sua identità

lunedì, 19 novembre 2018, 19:19

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa denuncia-esposto-querela inviata dall'autore alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, alla prefettura, al sindaco di Capannori Luca Menesini e all'azienda pubblica di trasporto

lunedì, 19 novembre 2018, 14:01

Tifosi rossoneri, siamo di nuovo a commentare un allucinante sconfitta casalinga dei giovanotti rossoneri, con dei distinguo ovviamente, col Pisa e' stata dovuta dalla prodezza balistica di un singolo col Siena un mix fra arbitri indecenti e propensioni all'harakiri di qualche giocatore non correttamente gestito dalla panchina (leggi De Feo)

domenica, 18 novembre 2018, 16:25

