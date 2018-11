Rubriche : lettere alla gazzetta



Congresso Anmic, il J'accuse di Bruno Rossi

venerdì, 30 novembre 2018, 20:49

di bruno rossi

Bruno Rossi interviene a proposito del congresso Anmic che si terrà a Lucca. Lo fa accusando apertamente l'attuale vertice dell'associazione di aver gestito in maniera autoritaria e dispotica l'associazione.

Ecco l'intervento del dr. Bruno Rossi sul prossimo Congresso dell'ANMIC di Lucca:

Su La Nazione del 28 novembre è uscito l'annuncio, redatto in termini trionfali, circa il congresso provinciale dell'associazione Mutilati ed invalidi civili della provincia di Lucca, che si terrà domenica mattina al Palazzo ducale: ritengo necessario un intervento chiarificatore al riguardo, essendo stato appartenente ultra decennale dell'associazione nonchè rappresentante medico nelle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile. Mi sento costretto a contestare il tentativo conclamato di Salvatore Piliero di ottenere un ulteriore allungamento della durata del suo incarico,già oggi ultraquarantennale!, e per giunta in nome della "trasparenza" e del rispetto delle leggi, principi che dovrebbero essere alla base dell'attività di gestione di una associazione Onlus, che deve entrare a pieno titolo e con le carte in regola, nel novero degli Enti del terzo settore.

E di questi Enti, per Legge, deve possederne i requisiti! Il mandato stesso di Presidente provinciale dell'associazione ha la durata, per Statuto, di non più di 5 anni: il Piliero è stato eletto da ben oltre sette anni e mezzo! Si tratta di una violazione insanabile dello Statuto, tanto più esaminando la gestione personalistica ed autocratica portata avanti da questo presidente che ha avocato a sé le prerogative del Comitato Direttivo dell'associazione, come dimostrato dalla mia vicenda personale: infatti, il Piliero si è arrogata la proprietà di designazione, assegnata per Statuto al Comitato direttivo provinciale, dei Medici rappresentanti l'ANMIC nelle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità presso l'ASL. per chiedere, sbagliando per giunta il destinatario, vale a dire la Direzione aziendale dell'ESTAR, la mia sostituzione! Tutto ciò per quel che riguarda la "partecipazione"; quanto alla "vantata "trasparenza", di essa non c'è traccia negli atti amministrativi e gestionali dell'associazione, la prova me l'ha data lo stesso Piliero negandomi l'accesso agli atti amministrativi, richiesti in base alla Legge 241/90:

Ritengo che il Congresso provinciale debba in primis essere informato sui bilanci dell'associazione, specie in rapporto al capitolo spese ed alla loro giustificazione, tenendo presente anche la natura gratuita, dovuta per Legge, degli incarichi in seno ad una Onlus, che esclude qualsiasi tipo di compenso per gli amministratori. Mi auguro che questo mio contributo valga a scongiurare la prosecuzione di atti non conformi alle leggi e che un autentico processo di rinnovamento e svecchiamento della struttura gestionale dell'Anmic provinciale possa permettere un nuovo corso nell'alveo degli Enti del terzo settore.