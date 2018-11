Rubriche : lettere alla gazzetta



"Criticità in via Mazzarosa, istituire divieto di sosta"

lunedì, 26 novembre 2018, 12:04

di condomini palazzi A e B

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera dei condomini A e B di via Mazzarosa 190 indirizzata anche alla Procura della Repubblica di Lucca, al sindaco e al comando della polizia municipale. Al termine di via Mazzarosa (confine fra San Donato e San Concordio) ci sono due condomini, che hanno come unica via di accesso questa strada. Strada lunga e stretta, lungo la quale chi vive nelle case ai lati parcheggia, rendendo così impossibile il transito di mezzi di soccorso. Qualche giorno fa una persona che vive in uno dei due condomini ha avuto un infarto e l'ambulanza si è dovuta fermare a metà strada, facendo proseguire a piedi i barellieri (vedi foto allegata). Gli abitanti dei due condomini chiedono dunque al comune di istituire un divieto di sosta in questa strada, impedendo che le auto parcheggiate ai lati impediscano il transito delle ambulanze.

"Buongiorno,

Siamo i condomini di Via A. Mazzarosa 190, palazzo A e palazzo B, in fondo alla medesima strada, che da oltre quarant’anni presenta forti criticità per il passaggio di autovetture e soprattutto di mezzi di soccorso che spesso non passano, costringendo gli addetti a venire a piedi con carrozzelle a prelevare malati, e talvolta qualcuno con malori improvvisi.

Non parliamo poi di un eventuale incendio, per fortuna ancora non verificatosi e speriamo mai, che certamente impedirebbe l’accesso all’automezzo dei vigili del fuoco, ben più grande di un’ambulanza.

Tenete presente che via A. Mazzarosa è la sola via d’accesso ai due condomini.

Per evitare una possibile, ma probabile evenienza di una disgrazia, che porrebbe certamente problematiche ben più gravi delle attuali, vi preghiamo di intervenire nel risolvere tale situazione, anche perchè le villette del tratto ( lungo circa duecento metri), hanno tutte i parcheggi interni per collocare le proprie autovetture, anzichè lasciare le macchine lungo la strada rendendo di fatto la strada, già stretta di suo, ancora più stretta.

Basterebbe un divieto di sosta su entrambi i lati per risolvere il problema, mentre adesso è solo da un lato.

Ieri si è verificato l’ennesimo caso di un infartato, il sig Tonelli Riccardo, .prelevato con carrozzella attorno alle 9.00, perché l’ambulanza non passava, e successivamente operato all’ospedale di Lucca con urgenza.

Anche in questo caso abbiamo sfiorato la tragedia, altri casi si sono verificati in passato.

Lo scopo della presente è quello di sensibilizzare le autorità preposte a trovare una soluzione condivisa con tutti i soggetti interessati : in caso contrario, ognuno si prenderà le proprie responsabilità qualora succedesse in futuro qualcosa di grave.

Alleghiamo alcune foto scattate ieri alle macchine in sosta durante il momento dell’arrivo dell’ambulanza, e una di venti giorni fa in occasione di una chiamata meno urgente : dopo qualche minuto che i residenti vedono scattare le foto, le macchine in parcheggio scompaiono rapidamente, dal giorno dopo, tutto ritorna come prima.



Distinti saluti"