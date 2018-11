Rubriche



Digital Marketing: offerte di lavoro in crescita

Quello del digital marketing è sicuramente un settore innovativo. Oltre all’innovazione, il marketing digitale ha portato con sé anche diversi vantaggi per le aziende, dai quali sono derivate le offerte di lavoro in crescita che si registrano nell’ultimo periodo.

Al giorno d’oggi le aziende non posso creare una strategia di crescita efficace senza prevedere la presenza di una o più figure professionali esperte in digital marketing. Per questo motivo molti hanno scelto di specializzarsi in questo ambito, per poter rispondere alle offerte di lavoro e per poter entrare a far parte di un mondo in continua evoluzione.

Come diventare esperti di digital marketing

Il ruolo svolto dall’esperto di digital marketing non deve essere sottovalutato, ma al tempo stesso non ci si può improvvisare esperti. Per svolgere correttamente il proprio compito e per ottenere dei risultati tangibili bisogna avere delle competenze approfondite.

Per soddisfare le tante offerte di lavoro disponibili, è stato necessario realizzare dei corsi appositi per formare personale specializzato. E’ così che è nato il master digital marketing, proposto dall’università online UniCusano.

Il master è stato realizzato in collaborazione con Ploomia. La partnership didattica con Ploomia ha consentito di offrire agli studenti un master di alto livello, rivolto a coloro che vogliono apprendere nuove competenze per iniziare a lavorare nel mondo digitale.

Il master ha una durata annuale e prevede complessivamente l’ottenimento di sessanta crediti formativi, che corrispondono a 1.500 ore. Il corso viene somministrato in modalità e-learning, attraverso la piattaforma intuitiva accessibile in ogni momento.

Gli iscritti al corso online saranno tenuti a studiare il materiale fornito e a svolgere le verifiche dell’apprendimento intermedie proposte. Al termine del corso, gli studenti dovranno sostenere un esame finale, il cui scopo è accertarsi dell’avvenuto apprendimento delle conoscenze. Il master in digital marketing è la soluzione migliore per chi ha intenzione di rispondere alle richieste lavorative di un mercato digitale in forte espansione.

Quali sono le professioni del digital marketing?

C’è da sottolineare che nell’ambito del marketing digitale vi sono diverse strade che si possono imboccare. Una figura professionale richiesta è, ad esempio, quella del digital content manager, al quale viene affidato il compito di ideare il piano editoriale e di creare i contenuti da pubblicare in rete.

Altra figura di primaria importanza è il social media manager, al quale viene invece affidato il compito di gestire al meglio i social network per conto dell’azienda. La presenza sui social è un fattore da non trascurare, perché se sfruttati al meglio possono portare a dei tassi di conversione interessanti.

Il digital PR è la figura professionale che si occupa delle pubbliche relazioni. Si tratta di fatto della versione digitale del classico PR ed ha un ruolo importante nello sviluppo dell’azienda, perché la mette in contatto con gli utenti interessati e dunque con i potenziali clienti.

Altre figure da ricordare sono il web analyst, per l’analisi dettagliata di tutti i dati relativi al sito web e lo specialista SEO, che si occupa dell’ottimizzazione per i motori di ricerca. Vi è poi l’e-commerce manager, a cui è affidato il compito di gestire il negozio online per la vendita di prodotti e servizi.