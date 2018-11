Disagi e disservizi del trasporto pubblico, presentato un esposto denuncia in procura

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 19 novembre 2018, 14:01

Tifosi rossoneri, siamo di nuovo a commentare un allucinante sconfitta casalinga dei giovanotti rossoneri, con dei distinguo ovviamente, col Pisa e' stata dovuta dalla prodezza balistica di un singolo col Siena un mix fra arbitri indecenti e propensioni all'harakiri di qualche giocatore non correttamente gestito dalla panchina (leggi De Feo)

domenica, 18 novembre 2018, 16:25

Il Trading Online sta diventando un fenomeno molto diffuso, infatti, la possibilità di poter investire un capitale e di trarne un guadagno è una prospettiva che attira sempre più persone. Come in tutti gli investimenti però anche il Trading Online non è esente da rischi

sabato, 17 novembre 2018, 19:09

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricorda del pittore appena scomparso Riccardo Benvenuti, inviatoci da un suo amico Daniele Lazzareschi

venerdì, 16 novembre 2018, 22:59

Il settore dei giochi online è molto cresciuto negli ultimi anni. Si deve considerare che fanno parte di tale settore diversi “mondi”, tra cui quello dei giochi per il computer, le applicazioni disponibili su smartphone, i giochi eurobet e anche buona parte dei titoli disponibili per console

giovedì, 15 novembre 2018, 19:29

Si può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda la Toscana, almeno per quanto riguarda il gioco minorile. Rispetto al quadro nazionale infatti, il gioco d'azzardo praticato dagli adolescenti toscani non sembra assumere contorni particolarmente critici o problematici

mercoledì, 14 novembre 2018, 18:01

Oggi pomeriggio alle 15 in piazza San Michele: belli in vista uno striscione relativo ad una manifestazione che nessuno ha rimosso tantomeno vigili urbani o personale di Palazzo dei Bradipi e un 'accampamento' con tanto di suonatori rasta e un cane