Rubriche : lettere alla gazzetta



"Dove vuole andare Capannori e cosa vuol essere e diventare?"

sabato, 10 novembre 2018, 12:45

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera critica di un gruppo di cittadini scontenti, di Capannori, in vista della prossima tornata elettorale.



"Dove vuole andare Capannori e cosa vuol essere e diventare?

C’è una strategia di fondo che va oltre i lavori di ordinaria amministrazione?

Basta chiamarsi città e rifare la Piazza del Comune per dimostrare di avere una visione di sviluppo futura?

Secondo molti no!

Secondo l’opposizione no!

Ma anche parte della sinistra ultimamente ci sembra alquanto critica. Ci incuriosisce in particolar modo la posizione di Giorgio Del Ghingaro, ex primo cittadino di Capannori, attualmente sindaco di Viareggio, recentemente assai duro nei confronti di Menesini. Siamo un gruppo di referenti di cittadini, simpatizzanti del centro-destra, saremmo catalogati alla voce “Moderati”, mai impegnati in politica: ma non è importante, l’unica cosa che ci interessa davvero, è lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, Capannori.

Di Del Ghingaro non abbiamo sempre condiviso le decisioni politiche ma in ognuna era facilmente percepibile una filosofia di fondo e una visione del nostro territorio che adesso sembra francamente assente.

Abbiamo già parlato con diversi esponenti locali del centro destra: incontreremo anche Del Ghingaro per capire se veramente è soddisfatto di come il suo lavoro è stato portato avanti. Alla giunta attuale riconosciamo la gestione dell’ordinario, certamente non di aver lasciato un segno.

Le grandi questioni sono rimaste irrisolte. Parliamo della viabilità, dei trasporti, dai collegamenti ferroviari all’ Aeroporto di Tassignano, parliamo di Sanità di Sicurezza e Immigrazione. Si susseguono annunci e contro-annunci, fughe in avanti e brusche frenate, ma siamo ancora avanti alla casella del “Via”. L’apparato produttivo soffre, la qualità dell’aria è inaccettabile, le code in auto sono la normalità per quasi tutto il territorio di Capannori, con autoambulanze ancora costrette a fermarsi di di fronte a passaggi a livello.

C’è un progetto di raddoppio della ferrovia a abbattimento di alcune barriere ferroviarie, peccato che non piaccia a nessuno (nemmeno a noi) e l’unico risultato al momento sono i comitati di protesta nati nella zona di Tassignano, Santa Margherita e Carraia.

L’aeroporto di Tassignano cambia nome e diventa Aeroporto di Capannori: un’idea per portare Capannori nel mondo. Tuttavia durante l’amministrazione Menesini fallisce svalutando in un colpo solo il nome e la struttura.

Stessa storia o quasi, per il polo Tecnologico: uno dei progetti avviati dalla giunta Del Ghingaro che come altri, riposa ormai in pace. Così come l’idea dell’impianto di compostaggio è ormai sfumata a favore degli amici di Pontedera.

Questione Sanità: avevamo la presidenza della conferenza dei Sindaci e l’abbiamo persa a favore di Lucca, con tutto ciò che ne consegue in termini di forza decisionale sui temi scottanti che riguardano la salute dei cittadini. Sulle politiche legate alla Sicurezza agli ormai sempre più frequenti episodi riportati dalle cronache, la risposta è stata il controllo del vicinato in qualche frazione, iniziativa isolata e assolutamente insufficiente. Contemporaneamente invece , aumenta la politica dell’Accoglienza dei migranti.

La prossima tornata elettorale è alle porte e da essa dipenderanno le scelte politiche che determineranno il futuro di Capannori: noi ce la metteremo tutta e siamo aperti a qualsiasi contributo, perché il nostro territorio che faticosamente ha conquistato orgoglio e identità non sia spazzato via da scelte avventate e prive di una visione d’insieme".

Chantal Simonetti – commerciante laureata in Giurisprudenza

Elena Sntini – studentessa universitaria ventenne

Luca Matteoni – architetto urbanista

Giacomo Della Santina – dipendente

Ilaria Benigni – laureata in Scienze politiche