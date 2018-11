Rubriche



Giardino in inverno: come prendersene cura al meglio

lunedì, 5 novembre 2018, 15:41

Quando le piante ormai sfioriscono, perdono il loro bel verde estivo e le temperature fuori si raffrescano, sono in molti a lasciare il loro giardino a se stesso. Per avere un bel giardino a primavera, però, è un atteggiamento errato perché anche durante l’inverno ci sono alcuni accorgimenti che vanno ben tenuti presenti. Piante, erba, siepi di casa vanno protette dalle gelide temperature e vanno ben curate 365 giorni l’anno. Così facendo quando tornerà il caldo, il giardino ricomincerà di nuovo a rifiorire e verdeggiare in modo naturale.

Se lo si cura anche quando calano le temperature, inoltre, anche con il freddo l’aspetto sarà bello e romantico, benché di certo con altre tonalità di colore. La stagione autunnale-invernale per il tuo spazio verde è una fase di passaggio indispensabile in cui c’è il riposo vegetativo di fiori e piante. Durante questi mesi esse si rigenerano e si preparano per ricrescere rigogliose. I nemici durante l’inverno non sono più afa e parassiti, ma bensì le gelate, il freddo, la pioggia (che può ghiacciare) e la neve.

Vediamo come prenderti cura del tuo giardino durante l’inverno affinché tu possa godere a primavera di un meraviglioso spazio esterno. Ricorda che per prenderti cura dello stesso devi avere tutti gli attrezzi da giardinaggio indispensabili che, se sono di alta qualità, ti dureranno negli anni e ti serviranno per curarlo anche in primavera ed estate. A questo proposito rivolgiti sempre a una ferramenta di fiducia, che abbia buoni prezzi ma solo prodotti di qualità.

L’abc del bel giardino di primavera: la cura invernale

La cura del giardino nella stagione invernale è il solo modo che potrà garantirtene uno bello anche in primavera. In particolare, dovrai occuparti di potare le siepi, arieggiare il prato e nutrire le piante.

Potare e tagliare

La potatura delle siepi durante la stagione fresca va fatta in due momenti, a ottobre, prima del calo drastico delle temperature (non dopo!) e alla fine dell’inverno, prima della primavera. Le gelate notturne, tipiche del clima diventato rigido, possono compromettere la salute della pianta: il ghiaccio e la neve tendono a distribuirsi e permanere sugli arbusti indebolendoli e spezzando i rami. Gli arbusti e le siepi, quindi, vanno tagliati di almeno una decina di centimetri.

L’erba durante l’inverno va tagliata pochissimo, ma con costanza per fare in modo di dare aria al terreno. Nel mese di settembre, quindi meglio lasciarla un po’ crescere rispetto al solito, così taglio dopo taglio non ci si ritrova con un’erbetta troppo adiacente al terreno. In autunno, quando qualche giornata di sole ancora c’è, le foglie a terra vanno raccolte per permettere la respirazione delle piante.

Protezione dal gelo

Il gelo è pericoloso per la terra e per le radici delle piante. Per questo motivo sono utili teli di plastica pesante o di similtessuto. Con questi vanno coperte le radici delle piante più delicate, mettendo magari alla base fogliame o rami per tenere una buona temperatura.

Se c’è una parte di terra in cui si pensa si andranno a piantare delle piante o dei fiori in primavera, meglio coprire la zona così resterà pulita e libera da erbacce (il vento invernale porta in giro molti semi!). Se è prevista una nevicata, il consiglio è di coprire il prato con teli o con una pacciamatura di aghi di pino, che si depositeranno alla base dell’erba e proteggeranno la terra.

Concimatura e nutrizione

Concimare piante ed erba è indispensabile prima del calare drastico delle temperature, per prepararle al freddo inverno e concedergli un riposo “nutrito”. A questo proposito si consiglia l’uso di concimi a lento rilascio cosicché durante i mesi successivi la nutrizione sarà continua. I migliori in questo senso sono i concimi con poco azoto e tanto potassio.

La concimazione va ripresa solo nella stagione primaverile. Se la zona è umida e tende a formarsi il muschio, tipico dell’inverno, è appena prima del calo delle temperature che va distribuito un prodotto che ne eviti la formazione. Se era presente del muschio, questo morirà: in questo caso va eliminato. In inverno dare acqua non serve di solito perché piove più spesso, se tuttavia non dovesse avvenire per diverse settimane e si notassero segni di sofferenza, meglio procedere con l’irrigazione (leggera) prima delle ore più calde per evitare che l’acqua ghiacci.