Gioco online: quanto piace agli italiani

venerdì, 16 novembre 2018, 22:59

Il settore dei giochi online è molto cresciuto negli ultimi anni. Si deve considerare che fanno parte di tale settore diversi “mondi”, tra cui quello dei giochi per il computer, le applicazioni disponibili su smartphone, i giochi eurobet e anche buona parte dei titoli disponibili per console: oggi per poter prendere parte ai titoli del momento è spesso necessario disporre di una connessione a internet e saldare un abbonamento mensile. Comprendere quale sia la spesa media degli italiani non è semplice, perché le voci da inserire nel conteggio sono varie.

Quanto costa giocare online

Si calcola che ogni anno in Italia si spendano circa 8 miliardi di euro per giocare online; se a questo aggiungiamo i quasi 500 milioni di euro per le scommesse sportive in rete e le cifre simili raccolte dai casino online stimo parlando di un mercato decisamente importante, per altro in costante rialzo nel corso degli ultimi anni. Per una famiglia che possiede una singola console e che acquista in un anno almeno 5 titoli appena usciti, si tratta di quasi 600 euro spesi ogni anno. Le ricerche che calcolano la spesa media degli italiani per il gioco online comprendono anche la spesa per l’acquisto della console e quella per l’abbonamento alla linea telefonica, oltre a quello al programma online della specifica console scelta. In totale si tratta di cifre importanti, che si devono però spalmare su un pubblico decisamente molto ampio. Circa la metà degli italiani infatti utilizzano la rete anche sotto il punto di vista ludico, stiamo quindi parlando di circa 30 milioni di soggetti che quotidianamente impiegano parte del proprio tempo divertendosi in rete.

Una realtà in constante sviluppo

Spendere alcune centinaia di euro al mese per il proprio divertimento non è assolutamente un dato preoccupante; anzi per altri tipi di passatempo la spesa risulta anche superiore. Ciò che però sorprende è l’aumento progressivo di questa spesa. Mentre in altri ambiti la spesa mensile media degli italiani è in costante diminuzione, per quanto riguarda il gioco, i passatempi, il divertimento, si nota una crescita costante nel corso degli anni, con un’importante impennata proprio negli ultimi anni. Mentre il cinema è sempre meno frequentato, musei e eventi culturali sempre più disertati. Simile al mondo dei giochi è quello della ristorazione: nel corso degli ultimi 5 anni infatti il numero degli italiani che ama uscire a cena ha mostrato un regolare aumento. Un italiano oggi esce in media 5 volte al mese, spaziando tra ristoranti di vario genere e tipologia.

La spesa per divertirsi

Mentre le motivazioni che portano gli italiani ad uscire sempre più spesso sono da ricercare in una situazione culturale e sociale che muta nel corso del tempo, per quanto riguarda il gioco in rete le cose sono leggermente diverse. Negli ultimi anni infatti il numero di italiani che ha la possibilità di connettersi a internet e che lo fa quotidianamente, ha mostrato un’importante flessione verso l’alto. Andando anche a cercare di colmare una lacuna che ci mostra ancora oggi in ritardo rispetto ad altri Paesi della Comunità europea.