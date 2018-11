Rubriche



Il 5 per mille al FAI: un gesto d'amore per il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano

lunedì, 26 novembre 2018, 15:49

L'Italia è uno dei Paesi al mondo più ricchi di cultura, bellezza, paesaggi, storia e reperti artistici. Un patrimonio davvero unico che deve essere preservato dall'abbandono e dall'incuria, in modo da giungere inalterato alle generazioni future. Tuttavia, non è sempre facile gestire al meglio tale importante capitale sociale, in quanto è necessario investire molto tempo e denaro.

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) si impegna ogni giorno, dal oltre 40 anni, proprio per rendere possibile tutto questo. Dal 1975, infatti, ha salvato, restaurato ed aperto al pubblico, ville, parchi storici, castelli, aree naturali ed ha ripristinato interi paesaggi. Tale fondazione, fortunatamente, è stata sorretta negli anni dal generoso contributo di molti cittadini ed aziende.

Dagli esordi ad oggi, infatti, il FAI ha raccolto ed investito ben 100 milioni di euro. Si tratta certamente di una cifra importante, ma che non deve far pensare che non ci sia bisogno di donare ancora, in quanto i progetti da sostenere sono ancora molti. Inoltre, le bellezze del territorio richiedono un intervento costante per essere fruite sempre al meglio.

Il contributo dei cittadini al FAI

Per aiutare il FAI nei suoi importanti progetti di tutela e di restauro di ciò che il passato ha lasciato all'Italia, è sufficiente devolvere il 5 per mille alla fondazione. Si tratta di una quota dell'imposta IRPEF, che lo Stato consente di destinare ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Il versamento è a completa discrezione del contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi.

Ti stai chiedendo come donare il 5 x mille? Basta semplicemente riportare il codice fiscale della fondazione (80102030154), ed apporre la propria firma negli appositi quadrati riportati nel modello UNICO, che viene presentato dai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, per i quali è prevista l'apertura di una partita IVA.

Tuttavia, li si ritrova anche nel modello 730, che è riservato ai dipendenti ed ai pensionati, in caso di dichiarazione dei redditi non troppo articolata, e nel modello CU (Certificazione unica), che è previsto per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, ma che voglio comunque devolvere il 5 per mille. Vuoi avere maggiori informazioni in merito al FAI prima di fare la tua scelta? Visita il sito https://www.fondoambiente.it/sostienici/5-per-mille/, che è ricco di tanti spunti interessanti che ti potranno far riflettere.

Perché è importante sostenere il FAI

Sostenere il FAI è importante perché tale fondazione ha come intento quello di valorizzare i Beni, affinché raccontino a pieno la loro storia, così che la cultura diventi sempre più appagante ed accessibile a tutti. Tuttavia, vi è anche il desiderio di favorire il restauro di alcuni Beni e di aprirli al pubblico, come l'Abbazia di Cerrate posta nei pressi di Lecce o il Colle dell'infinito a Recanati.

Pezzi di storia italiana, che hanno la possibilità di continuare a donare emozioni a chi li contempla e ne entra in contatto. Inoltre, il FAI vuole impegnarsi ancora nell'acquisizione di altri capolavori del Bel Paese e giungere in luoghi dove c'è bisogno di intervenire in maniera puntuale, al fine di restituire agli Italiani tutto il bello del patrimonio presente nella Penisola, arrivando, col tempo, anche ad una completa autosostenibilità dei Beni.

Dunque, donare il 5 per mille al Fondo Ambiente Italiano è un gesto piccolo, ma che, se attuato da tutti, può fare veramente la differenza nellatutela dell'identità del popolo italiano, che viene invidiata in tutto il mondo.