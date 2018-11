Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il parcheggio del cimitero di Sant'Anna è in pessime condizioni"

martedì, 27 novembre 2018, 09:29

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Chiara Grassini in cui denuncia le pessime condizioni in cui versa il parcheggio del cimitero di Sant'Anna.



"Il parcheggio del cimitero di Sant'Anna è in pessime condizioni, come dimostrano le foto. È pieno di buche profonde sparse su tutto il terreno. Quella più grande è all'entrata che diventa un'enorme pozzanghera quando piove. Man mano che si prosegue per raggiungere la strada asfaltata adiacente, le voragini aumentano e scansarle non è semplice. Insomma, tutte le strade portano a Roma, mentre a Lucca direttamente nelle buche".