La passione per i casinò online è in forte crescita: nel 2018 il volume di gioco sfiora i 60 milioni di euro

venerdì, 23 novembre 2018, 12:14

Il numero di utenti che si divertono giocando ai casinò online è in costante crescita: a dimostrarlo sono i numeri che raccontano di un volume di gioco che ad ottobre 2018 ha raggiunto i 58,7 milioni di euro, segnando un aumento del 16,8% rispetto ai 50,2 milioni dello stesso periodo nel 2017.

Nei primi nove mesi dell'anno le cifre parlano di una spesa totale da parte degli utenti di ben 517,5 milioni di euro, contro i 408,4 spesi nei primi nove mesi del 2017. A contribuire alla diffusione della mania da casinò è certamente la varietà di piattaforme dedicate al gioco presenti online, che forniscono esperienze sempre più immersive, dai tradizionali giochi da casinò, fino alle scommesse sportive.

Ragguardevoli anche i numeri delle vincite dispensate dalle case da gioco on line, che possono quantificarsi ormai nell'ordine delle centinaia di miglia di euro giornaliere.

Secondo le stime degli esperti di settore, il gioco online nei prossimi 12 mesi continuerà a crescere: come emerge dallo studio ‘Online Gambling’, ad oggi il 62% delle puntate online arrivano da device mobili (smartphone e tablet). Una percentuale che sale addirittura al 65% nel caso di giochi da casinò.

Nel secondo trimestre dell’anno la crescita media dei ricavi ascrivibili al betting online è stata del +28% (in gran parte hanno contribuito i Mondiali di Calcio in Russia, disputati quest’estate) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’indotto generato dai casinò online, invece, è cresciuto del 25% nel secondo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo 2017.

Negli ultimi 12 mesi il mobile betting ha fatto registrare un calo dell’1,7% mentre sono cresciuti i numeri dei casinò mobile (+5,2%) e dei casinò live (+6,8%). Stazionari i dati sul live betting (+0,1%) mentre sono in crescita le scommesse sugli eSports (+2,3%) e sulle lotterie online (+3,8%).

Un ruolo molto importante nella crescita del business del gaming online lo giocano i social network come Facebook, Twitter e Youtube, canali attraverso cui le aziende di gioco online incrementano l’engagement dei propri utenti e di conseguenza accrescono il proprio giro d’affari.

Tra i giochi preferiti dagli utenti ci sono le slot, che si confermano il vero core business dei siti dei casinò online rappresentando l’83% del palinsesto (basta guardare alla ricca offerta di LeoVegas jackpot casino, dove si possono trovare tantissime diverse tipologie di slot). Bingo e giochi da tavolo, invece, hanno stime vicine al 6%.

Analizzando questa lunga serie di dati si può avere un quadro di come l'Italia spicchi tra i mercati dalle maggiori potenzialità per ciò che concerne l'intrattenimento legato ai casinò online, con un vero e proprio esercito di giocatori alla ricerca del divertimento.

Ricordando che bisogna sempre approcciarsi al gioco in maniera responsabile, interpretandolo come uno svago e non come una fonte di guadagni facili (e tantomeno garantiti), oggi si può provare l'esperienza di un vero casinò direttamente da casa propria ma più in generale ovunque ci si trovi.