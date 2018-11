Rubriche : il guercio



Lucca ruffiana e un po' puttana

martedì, 20 novembre 2018, 16:46

Tanto per cominciare, qualcuno mi toglie una curiosità? Ma perché i lavori alla rotatoria fuori Porta Sant'Anna sono partiti da sei mesi e non è stata ancora aperta? Ma che amministrazione bradipa che abbiamo! Però il problema pare non sia solo la proverbiale inadeguatezza dei nostri assessori. Si mormora infatti che durante i lavori di scavo, una nota archeologa abbia ritrovato i resti del Tirannus Tambellinus, sepolti li da 200 anni, e che fosse il più grande sindaco della storia dell'umanità. E accanto un esemplare del delfinus Raspinis, pastore tedesco che si dice facesse il poliziotto e venne sopraffatto dalla sua arroganza. Era la politica della preistoria... ma forse è meglio tornare al presente.

Il TambIELLA dei nostri giorni invece ha deciso che per la segreteria del Pd nazionale sosterrà Zingaretti (non l'attore del commissario Montalbano) contrariamente ai renziani che invece sosterranno Minniti (non il consigliere comunale). Mamma mia, questi del partito democratico non sono d'accordo su nulla, ma pur di mantenere la poltrona venderebbero anche la loro mamma!

E il senatore del Colle? Come mi manca, è sparito. Io sono cecato e non faccio testo, però tanti hanno la mia stessa impressione. Dice che presto se ne occuperà la trasmissione "Chi l'ha visto".

Ragazzi, a proposito del Pd... o quanto si agita Menesin Menesino? Abbiamo già detto che ha paura di perdere le elezioni il prossimo anno a Capannori, abbinate alle Europee (che sfiga che ha...) e allora le trova davvero di tutte. Ogni due ore fa un post su Facebook, ci infila dentro anche le corsette che fa per tenersi in forma (chi se ne frega se fa sport!), insomma, sta diventando la caricatura di se stesso.

Ma dicono che lo psicodramma si sia consumato soprattutto quando sulla stampa nei giorni scorsi è stato pubblicato l'intervento di alcuni cittadini, che hanno lanciato un appello per il ritorno di Ghingo Del Ghingaro. Apriti cielo e spalancati terra! La prova provata, secondo il primo cittadino e il suo entourage, che da Viareggio è partita la guerra alla riconferma da parte del Re Giorgio. Io lai che bufera. Son proprio curioso di vedere come va a finire, secondo me alla fine si riappattumano.

E il centrodestra? Un voglio sempre parlà a senso unico eh, occupiamoci anche di loro. Grandi manovre all'orizzonte, altro che seghe. I partiti sono in fermento. Chi sventola impennate di iscritti, chi sta per inaugurare nuove sedi, mentre da quando è arrivato il nuovo commissario Recaldin, la Lega riga dritto per dindirindina! Speriamo che non faccia la fine del suo precedessore, durato quanto un gatto sull'Aurelia.

Riusciranno i nostri eroi salviniani a far breccia nel cuore dei lucchesacci, dei capannorotti e dei garfagnini, dimenticando i flop del recente passato? Chi lo sa... a me non mi convincono perché io voto Potere al Popolo. Sono talmente comunista che quando vado al cesso piscio... rosso. Però sabato non ho voluto mancare al convegno "Buona galera a tutti" organizzato da +Europa alla Casa del Boia sulle Mura. Mi sono toccato le palle prima di entrare, pensando che con tutto quello che scrivo potrebbe toccare anche a me prima o poi di passare un po' di tempo in carcere.

Che pena, però, sono venuto via dopo pochi minuti. C'erano i soliti due gatti, anzi siamo buoni erano tre, e addirittura ho visto un'urna dove si invitavano i partecipanti a versare l'obolo per compartecipare alle spese di affitto della sala. Madonna mia, non avevano nemmeno due spiccioli in tasca? O un si vergognano 'sti radicali-chic? Comunque quell'incontro sono sicuro che abbia cambiato le sorti dell'umanità: dicono che Trump e Putin abbiano preso informazioni perché ciò che è emerso è talmente importante che presto sarà oggetto di trattativa internazionale!!!

Ora basta con la politica, sta per arrivare Natale e son tutto proiettato già sui regali. Insieme a mia figlia Mariangela (sì, si chiama come quella del ragioner Fantozzi, ma non è un cesso come lei) stiamo girando per i negozi del centro prima che arrivi l'orda di barbari dell'ultimo minuto. Certi musi lunghi tra i commercianti. Dice che quest'anno un c'è una lira per far cantare un ceo (lo dicono a me che son guercio...) e tante strade resteranno senza addobbi né alberi.

Speriamo che torni almeno la stantia pista del ghiaccio in piazza Napoleone, che mi garba sempre. L'anno scorso ho battuto una culata che me la ricorderò fin che campo. Però è troppo ganza. Un mi dite che quest'anno un ci sarà neanche quella, sennò vado in Comune con la vanga eh.

Oddio direttore Grandi, quanto ho già scritto. E ancora non è finita, perché devo mantenere fede all'impegno con tutti i miei lettori, ovvero rivelare la mia identità. Siamo sicuri che non faccio una cazzata? Lo sa che quasi quasi cambio idea? Ma sì, sarà per la prossima volta. Chiudo con l'ultima notizia che sicuramente avrete saputo: Lucca è scesa all'ultimo posto in Toscana per qualità della vita. Tutti a lamentarsi, a puntare l'indice contro chi ci governa. Io vado controcorrente, un po' se lo merita questa ruffiana. E per confermarlo finisco in rima:

ma quanto è puttana

questa nostra città

che apre le gambe

e poi non te la dà